Impuesto a la renta inesperada: El campo, en pie de guerra

Crear nuevos impuestos siempre es una mala decisión, porque aleja las inversiones, nuevas fuentes de trabajo y la generación de riqueza. En el campo no hay renta inesperada, la bonanza de los precios internacionales no ha llegado al productor argentino porque los precios locales están desacoplados a causa de los derechos de exportación, la intervención en los mercados y la brecha cambiaria Crear nuevos impuestos siempre es una mala decisión, porque aleja las inversiones, nuevas fuentes de trabajo y la generación de riqueza. En el campo no hay renta inesperada, la bonanza de los precios internacionales no ha llegado al productor argentino porque los precios locales están desacoplados a causa de los derechos de exportación, la intervención en los mercados y la brecha cambiaria

Mientras, según recoge La Nación, Horacio Salaverri, presidente de Carbap, el Gobierno tomó un camino equivocado con el tributo y el campo no da más:

La Argentina necesita el camino de la inversión y no del impuesto. En un país donde hay 165 tributos, crear un impuesto nuevo y de estas características que va agravar un hecho que no se sabe si se puede llegar a dar o no, lo único que va a hacer es desincentivar la inversión. Lamentablemente el Gobierno se sigue equivocando, buscando el camino contrario al que debe realizarse, que es la inversión y la generación de empleo La Argentina necesita el camino de la inversión y no del impuesto. En un país donde hay 165 tributos, crear un impuesto nuevo y de estas características que va agravar un hecho que no se sabe si se puede llegar a dar o no, lo único que va a hacer es desincentivar la inversión. Lamentablemente el Gobierno se sigue equivocando, buscando el camino contrario al que debe realizarse, que es la inversión y la generación de empleo

Desde la Cámara de la Industria Aceitera Argentina -Ciara- aseguran que esta medida es rechazada por el campo:

Si bien la guerra generó un aumento en el precio de ciertos commodities agrícolas, lo hizo también con los costos de producción, más aún en nuestro país. Sumados a la escasez de insumos críticos han neutralizado, o más, los relativos beneficios de los productos del agro Si bien la guerra generó un aumento en el precio de ciertos commodities agrícolas, lo hizo también con los costos de producción, más aún en nuestro país. Sumados a la escasez de insumos críticos han neutralizado, o más, los relativos beneficios de los productos del agro

Precisamente, el titular de la entidad, Gustavo Idígoras remarcó que el anuncio ejerce:

más presión a las empresas que están tratando de sacar el país adelante”, y agregó que más allá de que aún no se explicaron las definiciones técnicas sobre quiénes aportarían y cuánto “queda claro que van a estar incluidas todas las firmas agroexportadoras argentinas por su nivel de facturación anual más presión a las empresas que están tratando de sacar el país adelante”, y agregó que más allá de que aún no se explicaron las definiciones técnicas sobre quiénes aportarían y cuánto “queda claro que van a estar incluidas todas las firmas agroexportadoras argentinas por su nivel de facturación anual

Y sentenció diciendo que:

El campo es el sector que más impuestos paga y además, actualmente la agroindustria exportadora le está dando al estado US$ 400 millones adicionales por la suba de dos puntos de los derechos de exportación. Es el momento de que sea la política la que haga el esfuerzo El campo es el sector que más impuestos paga y además, actualmente la agroindustria exportadora le está dando al estado US$ 400 millones adicionales por la suba de dos puntos de los derechos de exportación. Es el momento de que sea la política la que haga el esfuerzo

