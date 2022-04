Senador peronista propuso sus candidatos para 2023

“Me parece que es el momento de un gobernador, o de alguien joven. Hace mucho tengo mi apuesta en el ‘Coqui’ Capitanich", dijo este martes en declaraciones radiales. Para Durañona no debe haber otra chance para Alberto Fernández, de quien semanas atrás dijo que le quedaba "grande el traje" presidencial.

Tampoco es una opción CFK para repetir en el Sillón de Rivadavia. “Creo que Cristina no tiene que ser candidata a presidenta. No podemos de nuevo cargarle todo ese peso a ella, que ha dado todo por la Argentina en dos períodos y no creo que esté en su voluntad. Como candidata a senadora me parece que sí, tiene mucho para dar desde un rol institucional del Senado”, opinó en declaraciones a AM 530.

Durañona consideró que "se necesita un cambio generacional en las PASO" y en ese sentido pidió que Sergio Massa también sea precandidato. "Tiene que estar ahí y habría que incorporar dirigentes del interior en las PASO en esas fórmulas, no podemos seguir con modelos porteño céntricos, hay que discutir propuestas para que éstas sean apoyadas”, dijo.

En cuanto a la provincia, Durañona también ve como un ciclo cumplido el de Kicillof, a quien prefiere fuera de la carrera por la reelección en la provincia. Es más, el senador tiene a su propio candidato: el ministro del Interior, Eduardo 'Wado' de Pedro.

"Creo que Wado también sería un excelente candidato a gobernador de Beunos Aires”, dijo.

“Una muy buena fórmula sería ‘Coqui’ Capitanich como candidato a Presidente y ‘Wado’ de Pedro como gobernador de la provincia de Buenos Aires”, propuso.

https://twitter.com/pacoduranona/status/1513980395942989825 Sin dudas @jmcapitanich es uno de los mejores dirigentes para conducir el inicio de un nuevo ciclo en la Argentina. Es Gobernador, del interior, con probada capacidad electoral y un programa concreto, serio, contundente y federal para desarrollar. https://t.co/K4IAmgMScw — Paco Durañona (@pacoduranona) April 12, 2022

