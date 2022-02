Por el feminismo: The New York Times vs. Global Times

Para la cobertura de China del The New York Times escribió:

Ser un atleta nacido en USA de ascendencia china en el escenario mundial más destacado del deporte es ser un pararrayos para el sentimiento patriótico nacionalista. Una vez considerados puentes que unen a los dos países, los atletas olímpicos chino-estadounidenses, y sus éxitos y fracasos, se ven cada vez más como representantes en la lucha geopolítica más amplia de las superpotencias

gu.jpg Ailing Gu celebra haber ganado la medalla dorada en el evento de esquí freestyle la semana pasada.

La cuestión por el feminismo

Argumentando la utilización propagandística de Ailing Gu, The New York Times apunta contra China pero esta vez con la caballería de los derechos humanos y la bandera del feminismo.

Según USA y el The New York Times, Gu está siendo mediáticamente explotada por el gobierno chino para demostrar su superioridad estatal respecto a USA, tratando de vender una imagen de una China exitosa (como Gu) que le gustaría que el resto admirara y los beneficios que le traen ser leal a China antes que a USA. Esto no le gusto nada al Global Times.

Pero sobre todo, sorprendieron las declaraciones de la reportera del The New York Times, Qin, sobre las mujeres y el “feminismo de plástico” chino, donde continuó su crítica a los tratos de otras atletas chinas, planteando que la desigualdad social que estas sufren en la “China real” no hacen eco a lo que muestra el gigante asiático en su trato a sus atletas:

Los desafíos sistémicos y los obstáculos estructurales que enfrentan las mujeres chinas no han cambiado... La realidad es que la gran mayoría de las mujeres no tienen ninguna posibilidad de convertirse en Eileen Gu

Comentarios que generaron la fuerte respuesta del Global Times, Diario el cual uno de los dirigentes del Partido Comunista Chino es dueño. El artículo del Global Times, publicado solo unas horas después del artículo de The New York Times, reaccionó violentamente con los dichos de Qin y las acusaciones de desigualdad social en China no tienen nada de diferente a USA en cuanto a sus históricas predicaciones de racismo y opresión a las minorías étnicas.

El Global Times planteó que esta línea de argumento, que busca pegarle a China donde le duele, es una táctica típica de los USA para desprestigiar y acusar a China de país autoritario y violador de los Derechos Humanos, pero sin embargo, el Global Times recalco que los USA “no son quien” para apuntar el dedo y acusar a nadie:

En este contexto, esas élites estadounidenses se han vuelto histéricas contra China. Creen que cada logro de China en el desarrollo significa sacudir su trono en "el país perfecto" que Estados Unidos cree que es. Pretender preocuparse por la gente común de China mientras en realidad se demoniza a China es la razón por la cual los medios como el The New York Times son cada vez más rechazados por la gente en China

Guerra fría versión JJOO

El Global Times, como conclusión, admite que “China tiene sus problemas sociales, más con el feminismo”, pero que a diferencia de USA, China ha estado haciendo el esfuerzo para desarrollar mejoras en este aspecto. Por otro lado, según el Global Times, USA ha estado en constante declive en su escala de tolerancia y “sus males sociales solo se han ido empeorando cada vez más”.

Históricamente, las olimpiadas han sido el medio para establecer lazos entre naciones, pero también, tal como lo demuestra esta oportunidad, ha sido el medio para utilizar propagandística mente a sus atletas para buscar no solo la superioridad deportiva de un estado frente a su rival político, geoestratégico, militar y económico, sino también en términos sociales. Ahora se le agrega el feminismo, el Global Times y el The New York Times.

Estratégicamente usados los JJOO de Invierno por el gobierno, China utiliza este tipo de actividades internacionales para mostrarse frente al mundo de la mejor forma posible, y eso implica superar en todo a USA. Tradicionalmente un estado que elige tener poco contacto con la vida occidental, la utilización diplomática de este evento no es de sorprender a nadie: lo que hace extrañar es que ahora, ante la aparente falta de argumentos, las chicanas ahora van por el lado del feminismo y los choques entre el Global Times y el The New York Times. A ver con que nos sorprenderán en el siguiente episodio. Manténganse al tanto.