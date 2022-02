Gu Ailing, 1ra. china superstar ('robada' a USA)

"Es el mejor momento de mi vida, momentos como este hacen que todo valga la pena", dijo Gu luego de la competencia.

Su actuación fue constante e impecable en sus 2 primeras carreras.

En su carrera final, que dejó sin aliento a los espectadores chinos, Gu clavó un doble cork 1620.

Con una puntuación combinada de 188,25 puntos (93,75 de su 1ra. carrera y 94,50 de la 3ra.), Gu remontó con fuerza desde el 3er. lugar antes de la carrera final para llevarse el oro en el debut olímpico del evento.

"Fue una competencia impresionante", dijo Bach. "No puedo imaginar lo que debe haber pasado por su cabeza antes de hacerlo".

"Todos los atletas de élite estaban tratando de hacer la rutina más alta, y solo Gu lo logró. Es por eso que ella es la campeona... Este oro creará una ventaja psicológica para Gu en los próximos 2 eventos", dijo un comentarista deportivo con sede en Beijing.

Gu ha sido atacada por los medios estadounidenses, y hasta la han llamado "traidora" por haber nacido en California pero competir por China (hija de un estadounidense y una china).

CNN destacó que Gu es "innegablemente estadounidense", y Fox News que Gu es "desagradecida" e incluso que su actitud es "vergonzosa" su actitud de "cambiar su pasaporte estadounidense por el chino a cambio de dinero": (?)

Desde el casi invencible equipo de tenis de mesa (ping pong), China no ha visto una superestrella en los deportes, incluyendo el suspendido nadador Sun Yang.

Por ejemplo, el velocista chino Su Bingtain, que corrió 9,83 segundos en 100 metros... luego no terminó en el podio en los Juegos Olímpicos de Tokio en 2021.

El ícono es Gu. En medio del ambiente festivo del Año Nuevo Lunar chino, su medalla de oro ocupó 30 de los 50 temas principales en la lista de tendencias en redes sociales, incluso incluyendo discusiones sobre el lugar de nacimiento de su abuela y su hábito de dormir 10 horas.

Que no le guste limpiar su habitación es una imperfección que provocó empatía.

La medalla de oro de Gu inspiró a los internautas chinos en la red social Sina Weibo, en el que las discusiones sobre ella explotaron con más de 670 millones de visitas 1 hora después de su histórica victoria.

Ailing se comporta como la mayoría de los otros adolescentes chinos: le encanta publicar selfies en las plataformas de redes sociales; le apetece comer albóndigas y pato asado de Beijing, los viajes y la vestimenta a la moda. Su puntaje SAT de 1.580 sobre 1.600 posibles para ingresar a Stanford fue casi perfecto.

Según las estadísticas, en 2021 su nombre fue inscripto en 30 marcas nacionales y extranjeras, y sólo por el derecho de uso de imagen ganaría US$ 15,7 millones.

Que atletas transculturales representen a China y obtengan un amplio apoyo de la generación más joven del país, es muy importante para el PCCh.

Otros jóvenes chinos que se presentaron tanto en los Juegos Olímpicos de Verano en Tokio como en los Juegos de Invierno de Beijing también rompieron algunos estereotipos propios de los atletas de otras generaciones, reforzando una idea de transculturización.

El snowboarder chino Su Yiming ganó la medalla de plata el lunes 07/02. Cuando los medios le preguntaron si pensaba que la calificación era demasiado baja (le auguraban el oro), dijo: "Eso no me importa".

