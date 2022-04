Muchos estarán pensando que él habló de inflación pero yo he dado muchísimos reportajes en mi vida. He sido entrevistado muchas veces, conozco a muchos presidentes, a muchos ministros y yo sé cómo se hace un reportaje. Cuando vos entrás a un reportaje, vos tenés que saber ya cuál va a ser el título que vas a dar, vos ya sabes cuál es la frase y para lograr eso hay dos cosas:

Una, elegir bien la frase, y otra, hacer que ninguna otra frase tape a esa. Entonces, la frase de Guzmán tenía que ser sobre la inflación pero él utilizó otra tan fuerte que a uno lo hace pensar que lo usó para tapar el problema de inflación; para que, en vez de hablar de inflación, hoy hablemos de la frase de Guzmán, en donde él dice que ellos 'van a gobernar para los que los quieran seguir', y qué sé yo, seguí la frase como quieras: 'y el que no me sigue, que se vaya a cagar', qué sé yo... Una, elegir bien la frase, y otra, hacer que ninguna otra frase tape a esa. Entonces, la frase de Guzmán tenía que ser sobre la inflación pero él utilizó otra tan fuerte que a uno lo hace pensar que lo usó para tapar el problema de inflación; para que, en vez de hablar de inflación, hoy hablemos de la frase de Guzmán, en donde él dice que ellos 'van a gobernar para los que los quieran seguir', y qué sé yo, seguí la frase como quieras: 'y el que no me sigue, que se vaya a cagar', qué sé yo...

Me parece que esa frase trasciende a Feletti: Cuando él dice eso impactan en Cristina, impacta en Máximo. Está diciendo: 'bueno, sólo vamos a gobernar con los que nos sigan'. Entonces, uno puede pensar que también le está hablando a Cristina y a Máximo. Hasta puedo pensar que le está hablando a nuestro público, el que nos está escuchando hoy y que no está de acuerdo con cómo está enfrentando el problema de la inflación y le está diciendo a nuestro público, su votante, el votante de su presidente, que 'si no te gusta, flaco, que vote a otro' o 'armate un partido', como dijo Cristina. Me pareció terriblemente desafortunada esa frase que tapa todo el reportaje porque esa es la entidad que tiene esa frase. Tapar todo el reportaje".

image.png Tras la reunión con el presidente Alberto Fernández en Olivos, el ministro Martín Guzmán fue a C5N y se profundizó la interna en el Frente de Todos. Clarín se acerca cada vez más a la Casa Rosada.

Clarín empoderó a Martín Guzmán

El medio anti-K sorprendió con el título Sorpresa empresaria por la “firmeza” de Martín Guzmán y la descripción sobre la imagen del ministro Guzmán:

La columnista Silvia Naishtat profundizó:

En lo que resultó una curiosidad, el ministro se mostró con voz firme y muy decidido a marcar la cancha. No solo dijo que no se va. Avisó que no subirán las retenciones y que el Gobierno gestionará con gente alineada En lo que resultó una curiosidad, el ministro se mostró con voz firme y muy decidido a marcar la cancha. No solo dijo que no se va. Avisó que no subirán las retenciones y que el Gobierno gestionará con gente alineada

“Fue una grata sorpresa pero no alcanza para cambiar las expectativas”, soltó el CEO de una multinacional al mencionar que hay una presión ciudadana por la toma de decisiones y mostrar un rumbo. “Guzmán dio un primer paso. No es poco, falta mucho”, sintetizó a Clarín.

Un industrial de la alimentación, que suele quejarse en voz alta, deslizó que la realidad ya es muy complicada para que el gobierno parezca paralizado en medio de internas. Ayer celebró las declaraciones de Guzmán como un gesto de ese gobierno que “dilapidó la confianza”.

En su visión, resta que tome más poder con otros desplazamientos de parte de quienes lo hostigan. La lista estaría encabezada por su subordinados Federico Bernal y Federico Basualdo de la secretaría de Energía. También por Roberto Feletti que al menos ayer no se dio por enterado de la flecha que le dirigió Guzmán.

En la UIA, más conciliadores, afirman que nadie quiere la ruptura del Frente de Todos sino el fortalecimiento de una línea racional. Hablan de encarar cambios con coraje.

Los empresarios que asisten a las reuniones con el ministro resaltan su capacidad de escucha y de resistencia frente a los embates. Y están listos para distinguirlo. Será el orador estrella del Cicyp, que reúne al círculo rojo a principios de mayo y del Summit que organiza la AmCham, que cobija a las multis.

Roberto Navarro disparó contra ministros que hablan con Clarín

Navarro disparó contra quienes, denuncia, usan a Clarín para operar en contra del kirchnerismo:

"Que el kirchnerismo todos los días tenga una acción para pegarle al gobierno me parece hacer demás. Digo, si vos te querés diferenciar, bueno, ya lo hiciste. Lo podés hacer una vez por semana. No estoy de acuerdo con eso que hace el kirchnerismo. Pero peor me parecen los off the récord de los ministros utilizando los mismos medios que se usaron para perseguirnos y, en muchos casos, hasta los mismos periodistas que se usaron para perseguirnos. Es decir, un periodista de Clarín que persiguió a Cristina; que alentaba que se le metieran y allanaron la casa; que alentaba a que la llamara a declarar ocho veces el mismo día con Claudio Bonadío; que le pegaba a Florencia que terminó enferma y yéndose del país, hoy es utilizado por un ministro para hacer las mismas operaciones. Bueno, eso es peor todavía que las declaraciones en on del kirchnerismo".

