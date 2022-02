En C5N, Gustavo Sylvestre se desespera por las encuestas

No hay debate puerta adentro. Este es el principal inconveniente que tiene hoy el Frente de Todos. Todo debate hacia afuera no está institucionalizado, no son capaces de sentarse en torno a una mesa, a debatir los principales dirigentes del Frente de Todos No hay debate puerta adentro. Este es el principal inconveniente que tiene hoy el Frente de Todos. Todo debate hacia afuera no está institucionalizado, no son capaces de sentarse en torno a una mesa, a debatir los principales dirigentes del Frente de Todos

Gustavo Sylvestre compartió que, según los últimos relevamientos, un 64% de los argentinos aprueban el acuerdo que al que llegaron el Gobierno y el FMI, y remarcó que otorgará previsibilidad. "Un no acuerdo en dos días se lleva puesto al Gobierno, que es lo que están buscando los factores de poder de la Argentina", sentenció.