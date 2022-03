Tensión en LN+ entre María Laura Santillán y Chino Navarro

“Chino, la gente no puede ir a trabajar hoy al microcentro, ni al centro, ni a ningún lado, está todo cortado seguramente hasta mañana. Los ánimos están caldeados”, comentó la periodista ex El Trece, a lo que el Chino respondió: “A mi me parece que hay que regular la protesta, hay algunos dirigentes del partido obrero que se enamoran de sí mismo y hacen de un problema que existe y es legítimo, pero si perjudico a otro sector el reclamo se pasa de rosca”.