Respecto a la idea del PRO de judicializar, primero habrá que ver si la UCR acompaña y el punto es:

Si van a la Justicia, la Corte Suprema va a aplicar la doctrina de deferencia legislativa, que proviene del caso Nobleza Piccardo, en el cual la Justicia dice que solo interviene ante vicios manifiestos no reglamentarios de los legisladores. Se le va a aplicar lo mismo que a CFK cuando quiso judicializar la presencialidad, que fue decir que esto es un tema del Poder Legislativo

Por lo tanto, la oposición quedó muy expuesta y, a la vez, en una situación muy compleja porque si judicializa, a la vez, corre el riesgo de que todo se demore y estire aún más los tiempos para el funcionamiento del Consejo. "En noviembre termina todo esto", cerraron.

Todo esto en medio de lo que podría ser el nombramiento de la diputada por Santa Cruz Roxana Reyes (UCR) como representante del cuerpo en el Consejo de la Magistratura, hasta que se defina el criterio para considerar a las primeras y segundas minorías.

Recordemos que, entre los 13 miembros, el Consejo de la Magistratura se compone de seis legisladores. A tal efecto los presidentes de la Cámara de Senadores y de la Cámara de Diputados, a propuesta de los bloques parlamentarios de los partidos políticos, designarán tres legisladores por cada una de ellas, correspondiendo dos a la mayoría y uno a la primera minoría. A su vez, el Poder Ejecutivo tiene otro representante.

El oficialismo rompió el empate en el Congreso

Esta mañana (20/04), el analista político Rosendo Fraga analizó que "el tema central acá es el acatamiento de los fallos de la Corte Suprema. Tenemos a la Corte Suprema por un lado, al Poder Ejecutivo sin fisuras -en este tema- por el otro lado y tenemos a un Congreso dividido por la mitad. Creo que lo que acá está tratando de hacer el oficialismo es romper ese empate en el Congreso para volcarlo del lado del Ejecutivo. La idea es hacer un Ejecutivo+Congreso para enfrentar a la Corte. Los fallos de la Corte se cumplen pero, muchas veces, los conflictos de la política enturbian esto.

Para mí, luego de 28 meses de gobierno, este es el momento institucional más difícil del Frente de Todos. El oficialismo usa el término de golpe institucional y en esa definición están reconociendo la existencia del conflicto institucional

¿Cómo destrabás esto? En la Justicia. Ya Juntos por el Cambio que si se divide el bloque y esa división del bloque implica que quede afuera su representante por el Senado, iba a ir a la Justicia. Entonces, vamos a transitar un camino que finalmente termina en la Corte Suprema. Ahora, del otro lado tenemos la cuestión del funcionamiento del Consejo de la Magistratura porque las decisiones se toman con 2/3".

Consultado por el periodista Luis Majul por la economía y el rol de Cristina Fernández, Fraga disparó: "La incertidumbre política es la que más complica a la economía y ya he dicho que este es el momento institucional más grave.

La Constitución Nacional es muy clara: el vicepresidente es elegido para sustituir al presidente el resto del mandato, forma parte del poder, es un funcionario que no lo puede remover el presidente y demás. Acá hay una puja de liderazgo.

La composición de los dos bloques no es casual. En el bloque de Unidad Ciudad hay senadores que no son peronistas como Snopek, por ejemplo, que es un peronista tradicional, y en el otro bloque (Frente Nacional y Popular) hay cristinistas muy marcados. Han compuesto cruzando las dos tendencias, de manera que no haya división política, pero para la elección 2023 falta un año y medio".

¿A quién le importa todo esto?

Ahora bien, mientras los partidos políticos se reparten cargos, interesante el planteo que hizo el consultor Raúl Timerman:

El analista político, Gustavo Marangoni, sintetizó al aire de LN+: "Lo que vimos anoche confirma porqué Cristina tiene la centralidad en el gobierno y el resto es como telonero de Cristina. Uno después puede estar en desacuerdo con el uso que la gente le da a la astucia y la inteligencia pero, indudablemente, ella tiene un proceder que pone ante hechos consumados.

El presidente va y viene, se reúne con colaboradores, etcétera, pero Cristina te pone ante el hecho consumado y eso le da la centralidad.. Ahora bien, me parece que es una batalla perdida. Lo que está haciendo es ganar tiempo.

Para el 80% de la gente, la inflación es la principal preocupación. Después, viene la inseguridad. El tema del Consejo de la Magistratura es importante pero también sabemos que en las mesas de café no se trata el tema. Creo que el riesgo de esto es que se vuelva una discusión tan encriptada que muchos sientan que los dirigentes se alejan de lo que a uno le pasa y creo que la elección del año que viene se va a resolver en eso. Hay que mirar más lo que pasa en el INDEC que en las encuestas

