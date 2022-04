Se armó en Independiente: Hugo Moyano se insultó con hinchas

En el segundo tiempo, el 'Rojo', que fue el local, lo quiso ganar pero sus intentos no fueron más que puros arrebatos contra el arco de José Devecchi. No se ve una idea clara de juego en Independiente. Por supuesto que por ello no se le puede caer al entrenador Eduardo Domínguez, sino a Hugo Moyano por el pésimo plantel que armó para esta temporada (y sin contar todos los jugadores que dejó ir).