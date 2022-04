Mira los peligros para la salud de no comer frutas

Expertos de Mayo Clinic dicen que todo alimento con fibra dietética ayuda a mantener la salud intestinal.

"Una dieta alta en fibra puede reducir el riesgo de desarrollar hemorroides y bolsas pequeñas en el colon. Los estudios también han encontrado que una dieta alta en fibra probablemente disminuye el riesgo de desarrollar cáncer colorrectal".

De enfermedad del corazón

La fruta es un superalimento recomendado por la American Heart Association, la cual sugiere comer de 4 a 5 porciones de fruta todos los días.

Para tener una idea, un metaanálisis sobre 469.551 participantes encontró que una mayor ingesta de frutas y verduras redujo el riesgo de muerte por enfermedad cardiovascular en un 4%, por cada porción adicional de estos alimentos que se incluía en la dieta diaria, dice el medio Business Insider.

De cáncer

Las pautas de de nutrición de la Sociedad Estadounidense del Cáncer para la prevención del cáncer indican que se debe incluir frutas (y verduras) en cada comida, ya que estudios epidemiológicos han asociado este tipo de alimento con un menor riesgo de cáncer de colon, por ejemplo.

Los expertos en cáncer recomiendan:

Coma cinco o más porciones de una variedad de verduras y frutas todos los días

Incluya vegetales y frutas en cada comida y para meriendas

Elija jugo 100% natural si bebe frutas o jugos de vegetales

De diabetes

Aunque algunos asocian la fruta con azúcar, lo cierto es que investigaciones muestran que, por ejemplo, las frutas cítricas pueden ayudar a reducir los niveles de azúcar en la sangre. Healthline dice:

Las frutas cítricas se consideran bajas en glucemia porque no afectan al azúcar en la sangre. Las frutas cítricas se consideran bajas en glucemia porque no afectan al azúcar en la sangre.

Y agrega: "Las frutas cítricas como las naranjas y el pomelo están repletas de fibra y contienen compuestos vegetales como la naringenina, un polifenol que tiene potentes propiedades antidiabéticas".

Te pierdes de un snack saludable para la dieta

Las frutas son un snack sano e ideal para comer sin añadir muchas calorías o grasas extra a tu cuerpo.

Un estudio, publicado en la revista Appetite, halló que comer manzana antes del almuerzo redujo la ingesta de alimentos en un 15% o alrededor de 187 calorías, y afectó la saciedad mucho más que la fruta en puré o el jugo. Este efecto de llenura tiene que ver con su contenido de fibra.

Y de un alimento para el bienestar psicológico

Un estudio llevado a cabo por el Departamento de Psicología de la Universidad de Otago (Nueva Zelanda) indicó que el consumo de frutas ayuda a mejorar el bienestar psicológico en solo dos semanas.

También, otro estudio de la Universidad de Warwick (Reino Unido), indica que el consumo de más frutas ayuda a aumentar los niveles de felicidad.

También envejece más la piel

No comer fruta significa que estás evitando nutrientes que son clave para la salud de la piel.

La nutricionista dietista registrada Vanessa Rissetto, RD , cofundadora de Culina Health, dijo a Eat This, Not That: "Imagínese no comer bayas que están cargadas de vitamina C, que ayudan con la reparación del colágeno y aumentan la inmunidad".

