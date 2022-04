Rusia querría ocupar todo el sur de Ucrania y llegar a Transnistria

" Minnekayev no las mencionó por su nombre, pero dos importantes ciudades del sur de Ucrania, Odesa y Mikolaiv, siguen bajo control ucraniano", explica el diario La Vanguardia.

"La declaración del general Rustam Minnekayev es una de las más detalladas sobre las últimas ambiciones de Moscú en Ucrania y sugiere que Rusia no planea reducir su ofensiva en ese país a corto plazo", explicó ese medio.

Según Minnekéyev, cuyas palabras recogen las agencias rusas, el control sobre el Donbás y el sur de Ucrania permitiría a Rusia “establecer un corredor terrestre a Crimea y ganar influencia sobre instalaciones vitales de la economía ucraniana y los puertos del mar Negro que sirven para las entregas de los productos agrícolas y metalúrgicos a otros países”.

Las declaraciones también explicitan lo que también ya había sido adelantado por expertos: Rusia podría tener ambiciones de ocupar permanentemente los territorios ucranianos que consiguiera tomar en la guerra.

Pero además, afirmó Minnekéyev en una reunión de la Unión de Empresas de la Industria de Defensa, el control de las regiones del sur de Ucrania le daría al Ejército ruso acceso a Transnistria, región separatista prorrusa de Moldavia.

En los '90, con apoyo ruso, Transnistria peleó una guerra contra Moldavia que le otorgó una independencia de facto, explica el diario The Guardian. Desde ese entonces, hay alrededor de 1500 tropas rusas estacionadas allí. La región es internacionalmente reconocida, sin embargo, como parte de Moldavia, y no como un estado independiente.

“El control sobre el sur de Ucrania es además un acceso a Transnistria, donde también se constatan los hechos de discriminación contra los residentes de habla rusa”, sostuvo Minnekéyev.

Sobre los posibles planes del presidente ruso, el analista Claudio Fantini explicó hace un par de semanas en una entrevista con el portal Motevideo que la mirada expansionista de Putin está fija en el oeste, ya que en el este “lo tiene todo y lo que le falta lo llevaría a confrontaciones con China”, cosa que “Rusia no quiere ni le conviene tener, porque hoy por hoy es su salvavidas económico” de cara a las sanciones de Occidente.

“Yo no creo que se plantee recuperar los países bálticos —Estonia, Letonia y Lituania— porque eso le implicaría si un choque directo con la OTAN, porque la alianza ya no tendría el artículo 5 como excusa, porque son países miembros. Son exrepúblicas soviéticas y a la vez miembros de la OTAN. Ahí reaccionó tarde Rusia y ya está, ya es tarde, ya no puede hacer nada. Finlandia y Suecia son demasiado parte de Europa como para que se aventure sobre ellos; por eso es que yo creo que Moldavia es la que está en la mira del Kalashnikov de Vladímir Putin, porque es una ex república soviética, no está en la OTAN, tiene las mismas tendencias europeístas de Ucrania y de Georgia, es más indefensa y ya perdió un territorio”, dijo en referencia de a la autoproclamada República Moldava Pridnestroviana, más conocida como Transnistria.

“Ya están posicionadas en el Transdniester las fuerzas rusas y podrían entrar como en un paseo, hasta llegar a la capital moldava. Eso es lo que yo creo que sería el siguiente paso. Pero lo podría dar en tanto y en cuanto tenga una resolución óptima, una victoria en Ucrania y de momento no la está logrando”, concluyó. (La entrevista fue publicada el 17/3).