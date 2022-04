Para Rusia, el envío de armas a Ucrania es inaceptable

Advertencia

Este lunes pasado, Rusia informó que misiles de alta precisión de las Fuerzas Aeroespaciales Rusas atacaron el 124 to. Centro Conjunto de Apoyo de las Fuerzas Logísticas de Ucrania, cerca de Lviv:

El centro logístico y los grandes envíos de armas extranjeras que fueron entregados a Ucrania desde Estados Unidos y países europeos durante los últimos 6 días han sido destruidos El centro logístico y los grandes envíos de armas extranjeras que fueron entregados a Ucrania desde Estados Unidos y países europeos durante los últimos 6 días han sido destruidos

Este bombardeo fue una advertencia de lo esperado: Rusia ya no admite que Ucrania sea abastecida por países occidentales. Así, buscará dejar a Ucrania sin ningún tipo de recurso armamentístico, ya que demuestra estar dispuesta a destruir todo cargamento.

A los minutos del anuncio del apoyo económico de Joe Biden, el diario ruso RIA Novosti publicó los comentarios hechos por el subdirector del Departamento de América del Norte del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Koshelev:

Les decimos a los representantes estadounidenses directamente que los transportes estadounidenses y de la OTAN con armas que pasan por territorio ucraniano, las Fuerzas Armadas rusas tienen derecho a considerarlos como objetivos militares legítimos Les decimos a los representantes estadounidenses directamente que los transportes estadounidenses y de la OTAN con armas que pasan por territorio ucraniano, las Fuerzas Armadas rusas tienen derecho a considerarlos como objetivos militares legítimos

"El objetivo está claro: frenar nuestra operación especial, causar el máximo daño a las Fuerzas Armadas rusas", sostuvo el funcionario.

Esto no hace más que confirmar la seriedad del Kremlin en esta situación: aunque USA y occidente están tratando de “comportarse” para evitar una escalada del conflicto, y así quedar involucrados, Rusia sigue aumentando su apuesta, cerrando los límites de acción y de apoyo de occidente a Ucrania. Por su lado, Ucrania, cada vez más apretada.

image.png Soldados de las FFAA de ucrania desempacan envíos de misiles desde USA.

USA insiste

Pero países como USA, que han planteado también brindar apoyo económico para que Ucrania compre sus propias armas, mantienen su postura en apoyo a Ucrania, ya que aparte de las sanciones económicas impuestas a Rusia, este es el único apoyo concreto que pueden enviar a Ucrania.

Biden también anunció $500 millones en asistencia económica directa al gobierno ucraniano mientras lucha para salvar las vidas de las personas sitiadas por las fuerzas rusas.

“Estamos en una ventana crítica ahora en la que van a preparar el escenario para la próxima fase de esta guerra”, dijo Biden. Estados Unidos y sus aliados se están “moviendo lo más rápido posible” para proporcionar a Ucrania los equipos y armas que necesita.

Este paquete es igual al anunciado la semana pasada, también por el gobierno de USA. Esta incluye armamento de artillería pesada, decenas de obuses, 144.000 municiones así como drones. Pero esta vez, la ayuda estadounidense también apunta a permitir que Kiev mantenga los salarios, las pensiones, continúe los programas gubernamentales y evite un empeoramiento de la situación humanitaria en Ucrania, dijo el jueves el funcionario. Debe ser aprobado por el Congreso, antes de ser liberado lo antes posible ante necesidades urgentes

Mientras, Rusia anunció que oficialmente comenzó su nueva contraofensiva en la región del Donbas, con el objetivo de “liberar la región” en una nueva etapa de “su operación militar” en Ucrania que en unos días cumplirá 3 meses. Teniendo en cuenta esta situación, Joe Biden remarcó que “ es importante enviar nuevas armas a Ucrania ya que se enfrenta a nuevos flancos, donde el terreno es más plano y requiere armas diferentes”.

Sin embargo, aparentemente USA no tiene los medios necesarios para rastrear el destino de estas armas una vez ingresen a Ucrania.

USA tiene pocas formas de rastrear el importante suministro de armamento antitanque, antiaéreo y de otro tipo que ha enviado a través de la frontera con Ucrania, según fuentes del Departamento de Defensa, un punto ciego que se debe en gran parte a la falta de presencia estadounidenses sobre el terreno en el país USA tiene pocas formas de rastrear el importante suministro de armamento antitanque, antiaéreo y de otro tipo que ha enviado a través de la frontera con Ucrania, según fuentes del Departamento de Defensa, un punto ciego que se debe en gran parte a la falta de presencia estadounidenses sobre el terreno en el país

"No podría decirles dónde están en Ucrania y si los ucranianos las están usando en este momento", dijo un alto funcionario de defensa a los periodistas la semana pasada. "No nos están diciendo cada ronda de munición que están disparando y a quién y cuándo. Es posible que nunca sepamos exactamente hasta qué punto están utilizando los Sarmamentos".

Pero además, reportes demuestran que Rusia, en términos generales, tampoco tiene una visibilidad de inteligencia perfecta en Ucrania, señaló una fuente cercana a los servicio de inteligencia de USA, y sus capacidades aéreas sobre el oeste de Ucrania, donde llegan los envíos, son extremadamente limitadas debido a los sistemas de defensa aérea ucranianos.

Públicamente, el Pentágono dice que aún no ha visto intentos rusos de interrumpir las transferencias de armas o los envíos que se mueven dentro de Ucrania. E inclusive añadieron que los reportes de que Rusia haya destruido el convoy de armas en Lviv todavía no se han confirmado. ¿Creer o reventar?

“Los vuelos todavía se dirigen a los sitios de transbordo en la región. Y todavía se produce el movimiento terrestre de este material dentro de Ucrania. Todos los días, la asistencia de seguridad, las armas y el material y el equipo de apoyo llegan a manos ucranianas”. John Kirby, representante del Pentágono, dijo este jueves, y agregó:

Vamos a seguir haciendo eso tanto como podamos, tan rápido como podamos. No hemos visto ningún esfuerzo ruso para interceptar ese flujo. Así que vamos a seguir haciéndolo. Lo miramos constantemente todos los días, lo monitoreamos, lo cambiamos, lo adaptamos según sea necesario. Vamos a seguir haciendo eso tanto como podamos, tan rápido como podamos. No hemos visto ningún esfuerzo ruso para interceptar ese flujo. Así que vamos a seguir haciéndolo. Lo miramos constantemente todos los días, lo monitoreamos, lo cambiamos, lo adaptamos según sea necesario.

Ucrania súplica

Por su lado, Volodímir Zelenski, el presidente de Ucrania, mantiene su pedido constante de apoyo armamentístico. Este jueves volvió a utilizar su estrategia de recorrida por los parlamentos de los países occidentales en búsqueda de apoyo de cualquier tipo. Esta vez, se trató del parlamento de Portugal.

Estamos luchando no solo por nuestra independencia, sino por nuestra supervivencia, por nuestra gente, para que no la maten, la torturen y la violen. Los rusos ya han secuestrado a más de 500.000 personas que fueron deportadas a las regiones más lejanas de Rusia, en campos remotos Estamos luchando no solo por nuestra independencia, sino por nuestra supervivencia, por nuestra gente, para que no la maten, la torturen y la violen. Los rusos ya han secuestrado a más de 500.000 personas que fueron deportadas a las regiones más lejanas de Rusia, en campos remotos

Además, el presidente ucraniano pidió a Portugal que apoye un embargo mundial sobre el petróleo ruso y que respalde el deseo de Kiev de entrar en la Unión Europea

También el primer ministro británico, Boris Johnson, y el primer ministro canadiense, Justin Trudeau, se han comprometido este martes a enviar más armamento a Ucrania ante la invasión rusa. Sin embargo, el canciller alemán, Olaf Scholz, garantizó también su pleno apoyo "financiero y militar" a Ucrania. El ejército de Alemania no dispone "de las reservas necesarias" para responder a los suministros que reclama Kiev, admitió. Actualmente su gobierno "trabaja con la industria alemana y con el gobierno ucraniano" para tratar de establecer de qué material se dispone y cómo puede entregarse'', añadió.

Otros contenidos de Urgente24:

Colombia: Escándalo empapa a Gustavo Petro

Para China, el G20 fue un show de USA en contra de Rusia

Bienes Personales: Prórroga pero con fondos inmovilizados

Debate final: Emmanuel Macron (59%) vs. Marine Le Pen (39%)

La guerra cibernética: el arma secreta de USA y la CIA