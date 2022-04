Rusia, Polonia, Bulgaria, Alemania: Intensa guerra del gas

“Europa mostrará solidaridad y continuará diversificando su suministro de gas”, prometió. “El objetivo de la UE es independizarse de las importaciones energéticas rusas lo antes posible”.

Timm Kehler, jefe de Zukunft Gas (Future Gas), un organismo de comercio alemán, dijo que “los suministros de gas se han convertido en un juguete del cálculo político de Rusia”.

Mateusz Morawiecki, 1er. ministro de Polonia, acusó a Putin:

Rusia ha movido las fronteras del imperialismo del gas un paso más allá. Este es un ataque directo a Polonia... Pero nos hemos estado preparando para este momento durante años. A partir del otoño, Polonia no necesitará gas ruso en absoluto. Haremos frente a este chantaje, con esta pistola en la cabeza, de tal manera que los polacos no lo sientan. Rusia ha movido las fronteras del imperialismo del gas un paso más allá. Este es un ataque directo a Polonia... Pero nos hemos estado preparando para este momento durante años. A partir del otoño, Polonia no necesitará gas ruso en absoluto. Haremos frente a este chantaje, con esta pistola en la cabeza, de tal manera que los polacos no lo sientan.

Polonia importó el 45% de su gas de Rusia en 2020 bajo un contrato a largo plazo con Gazprom. Pero el contrato vence a fines de 2022, y Polonia ha pasado los últimos años invirtiendo en infraestructura que le permitiría prescindir del gas ruso.

Los contratos de Polonia y Bulgaria con Gazprom permiten importar unos 13.000 millones de metros cúbicos de gas al año, lo que equivale al 8% de las importaciones de la UE desde Rusia en 2021, según ICIS, una empresa de análisis de productos básicos.

Gazprom Export notificó a Bulgargaz y PGNiG la suspensión del suministro de gas desde el miércoles 27/04 hasta que se realice el pago de acuerdo con el procedimiento establecido.

Gazprom advirtió que la retirada no autorizada de volúmenes de gas en tránsito a través de Polonia y Bulgaria a otros países europeos tales como Alemania daría lugar a una reducción de los suministros en tránsito.

“Bulgaria y Polonia son estados de tránsito”, dijo Gazprom. “En caso de retiro no autorizado de gas ruso de los volúmenes de tránsito a terceros países, los suministros para el tránsito se reducirán en este volumen”.

