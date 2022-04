"Alberto está como Macri: acá el tema es llegar..."

Sin embargo, abrió un interrogante sobre cuál será el efecto del proceso electoral en las expectativas..

"Hay que ver si a medida que pasan los meses el horizonte electoral es un bálsamo o tiene un efecto distorsivo. Si sirve para que los agentes digan "banquemos" o para que consideren que la situación se va a agravar", dijo.

Marangoni revisó la pelea entre Alberto Fernández y Cristina Kirchner, "en el que uno dice 'yo no voy a llamar' y el otro, 'yo espero que me llame'". "Es un vínculo que no parece el más adecuado para dirigentes con tanto rodaje en términos políticos", dijo.

Sumó al clima de incertidumbre la decisión de los gobernadores de adelantar elecciones en relación a las nacionales el próximo año.

"Hay gobernaciones importantes, Santa Fe, Córdoba, Tucumán, que votan antes. Ese escenario en el que cada uno atiende su juego, ¿qué impacto va a tener en la macro? No parece muy positivo", estimó.

