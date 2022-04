Ricardo Lorenzetti contraataca con el "populismo judicial"

Consejo de la Magistratura

Con respecto a la polémica por el fallo que reformuló la integración del Consejo de la Magistratura -muy cuestionado y resistido por el kirchnerismo especialmente porque pone en cabeza del consejo al presidente de la Corte-, Lorenzetti argumentó que “el fundamento es el predominio de un sector sobre otro y esto se pudo corroborar con el funcionamiento”, en referencia a la preponderancia del sector político en el Consejo.

“Hay que cubrir una gran cantidad de vacantes, cerca de 200 jueces nacionales y federales, de manera urgente”, fundamentó Lorenzetti sobre el fallo de la Corte que instó al Congreso a elaborar una nueva norma.

“El Consejo tiene que saldar falencias administrativas; por ejemplo, en un juzgado de Morón se ordenó el desalojo porque no se pagó el alquiler, en otros sectores no hay edificios; es un sistema que hay que cambiar, hay que mejorar rápidamente si no el Poder Judicial no va a funcionar”, añadió.

"Mayoría peronista"

Sobre las acusaciones de una supuesta mayoría antikirchnerista en la Corte, Lorenzetti aseveró: “No es verdad y la prueba está en que hace muy poco hablaban de que había una mayoría peronista. La Corte no es y no puede ser en contra de un sector de la sociedad o de la política. Si analizamos los últimos quince años, van a encontrar fallos y sentencias que a veces perjudicaron a un sector o a otro. La Corte Suprema no puede hacer populismo judicial, estar a favor de un sector en un momento circunstancial. La Corte tiene que resolver de acuerdo a la Constitución y las leyes y eso es lo que le da estabilidad. Un país es un barco que tiene oscilaciones, pero la Corte es un mástil que mantiene el equilibrio. No hay mayorías a favor o en contra de un sector”.

Y concluyó al respecto: "Yo he firmado en contra del kirchnerismo cosas muy graves, muy potentes, como la sentencia del 2013 contra la democratización de la Justicia, cuando la Presidenta tenía un alto porcentaje de votos, muchísimo poder, el control del Congreso”.

“No sé si recuerdan pero cuando cambió el gobierno yo era la persona más amenazada porque decían que yo era el titular del lawfare... Mi obligación es estar por encima de eso como juez de la Corte y respetar la Constitución Nacional. Respeto la opinión del periodismo, pero no es cierto”, finalizó.

-------

Otras lecturas de Urgente24:

'El Gitano' ama a Rodolfo Zapata y en La Rioja no se trabaja

Adolf Hitler: "Mi lápida, 'Cayó víctima de sus generales'"

"La tardía salida de Tinelli no le da aire al oficialismo"

Aumenta el GNC y estacioneros amenazan con cese de venta