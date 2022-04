'El Gitano' ama a Rodolfo Zapata y en La Rioja no se trabaja

El Día del Trabajador o del Trabajo es el domingo y se desconoce por qué motivo Quintela no quiere trabajar el lunes. Quizás para no sentirse culpable de tomarse el día sólo él, decidió socializar el mamarracho.

Resulta insólito que los servidores públicos decidan trabajar menos que los contribuyentes que les pagan el salario con sus impuestos. Pero 'el Gitano' cree que así él es más popular entre los empleados públicos que son quienes le garantizan la gobernabilidad... o lo que él cree que es la gobernabilidad.

De pronto, entonces, 'el Gitano' se revela admirador de Rodolfo Zapata, creador de la famosa canción, más recientemente remixada por Los Auténticos Decadentes, 'No vamos a trabajar', que comienza dándole fundamentos a la decisión del gobernador Quintela:

"Lunes si, primer día de semana,

Seria una macana si vamo a trabajar

No vamo a trabajar, no vamo a trabajar (...)".

En una de sus escasas apariciones en la prensa porteña, Ricardo Quintela reclamó a la Nación "una distribución más equitativa de oportunidades y de posibilidades". Jodeme 'Gitano'. ¿Más dinero para financiar sus asuetos extraordinarios?

Importante: habrá una apariencia de jornada normal laborable porque el banco provincial estará abierto. Federico Bazán estuvo tentado a adherir por la delegación de La Bancaria pero... era un problemón porque el sector privado trabaja.

Volviendo a 'el Gitano': La Rioja es una de las provincias que no podría funcionar si la coparticipación federal llegara en tiempo y forma pero, mediante Decreto N° 559, los agentes de la Administración Pública Provincial gozarán de la jornada para descansar ya que, aparentemente, sábado y domingo no serán suficientes. Quintela invitó al Legislativo, al Judicial y a los municipios a adherir al decreto. De inmediato, el Ministerio de Educación informó que los docentes también tendrán asueto o sea que no habrá clases, un problemón para muchos padres.

Es evidente que los chicos riojanos son superdotados y ellos no necesitan ni educarse ni capacitarse. Ya tienen un conocimiento excesivo y es mejor que ellos también se tomen el día....

Con decisiones como esta, ¿cómo vamos a olvidar que Quintela es 'el Gitano'? Ayer, hoy y mañana.

Pero 'el Gitano' cree que así goza de reconocimiento popular. Increíble que el otrora diario interesante -por lo menos tenía un editorial dominical 'picante'-, El Independiente, no le haya dedicado un comentario tan siquiera. ¿Qué ha hecho Julio Anselmo Delgado?

El otro muerto en el placard

Pero Quintela viene de cometer otra 'macana': la reformulación de su propia Ley Nº 6.267, texto breve, de 4 artículos, cuyo artículo 1, que es el importante, afirmaba:

"Acuérdase a los ex-Gobernadores, ex-Vicegobernadores y ex-Presidentes del Tribunal Superior de Jusicia, una pensión mensual de carácter no remunerativo, no bonificable, ni sujeta a aportes, cuyo monto será fijado anualmene por la Función Ejecuiva provincial.

Dicha Pensión se abonará exclusivamene a quienes estando en la condición anteriormente citada, no perciban emolumento alguno bajo ningùn concepto, ya sea como activo o como pasivo."

Días atrás, Quintela decidió modificar, en silencio, su propia legislación, al parecer a pedido de un ex gobernador que se desempeña en el directorio de una participada del Banco Nación.

En criollo: Quintela decidió, con el apoyo del Legislativo, violentar la legislación que establece que una persona no puede cobrar 2 salarios del Estado en forma simultánea. Y hubiera pasado desapercibido si no fuese porque el legislador provincial por La Libertad Avanza, Martín Menem, denunció en el recinto lo que estaba sucediendo.

martin menem.jpg Martín Menem.

'El Gitano' envió un texto cuyos considerando eran blablablá, pero en el artículo 1 le quitó el 2do. párrafo sin decir ni mu. Ojos que no ven... ciudadano que no se entera. Y si joden... ¡les damos el asueto del lunes 2 de mayo!

Increíble porque la fiesta se paga con el dinero de los contribuyentes argentinos que ayudan a financiar el déficit fiscal de La Rioja ya que gobernadores como Quintela no desarrollan los recursos productivos de ese territorio, no generan trabajo privado, no atraen inversiones productivas, y los riojanos que no quieren emigrar terminan mendigando empleo público que concede... el Gobernador.

La escribana y abogada María Florencia López es la administradora de lo que en la Provincia de Santa Cruz llaman 'la cueva de las manos' -sólo están para levantar sus manos a la hora de votar los proyectos del Ejecutivo-, acompañada por la licenciada en Trabajo Social, Teresita Leonor Madera. A veces, los apellidos condicionan la vida de los individuos.

Son 31 legisladores oficialistas y 5 que no lo son, entre quienes aparece el monobloque de La Libertad Avanza.

Un amigo del anciano ya ex gobernador Bernabé Arnaudo dice que escuchó que hubo una enome presión sobre Martín Menem para que no abriera la boca el día de la sesión. Es más: el sobrio y siempre amable Arnaudo parece que recibió el rumor que hasta habrían amenazado a Menem para que no pidiera la palabra.

Bien por Menem, quien pese a todo hizo su discurso denunciando la calamidad que decidieron aprobar los 31 integrantes de la cómoda mayoría que tiene el Frente de Todos en la Legislatura riojana.

En estos días, el abogado y emprendedor Menem -es el creador y propietario de la empresa de suplementos dietarios Gentech, copatrocinante de la Selección de AFA- está en las noticias porque, dado que él no vive de su salario de legislador, decidió sortearlo, tal como su referente Javier Milei. Y Urgente24 ya ha mencionado que el viernes 06/05 a las 12:00 sorterá su salario de enero ($98.281,70); el viernes 20/05 sorteará el salario de febrero ($105.781,70) y el jueves 02/06 sorterá el de marzo ($105.781,70).

Lo que sucede en La Rioja es un ejemplo de lo que transcurre también en otros territorios nacionales pero no trasciende. Son acontecimientos muy graves de ausencia de ética y moral de parte de los gobernantes pero ni siquiera se informan en esos lugares porque ocurre una autocensura a cambio de recibir la decisiva pauta publicitaria gubernamental.

El abuso del Estado, el derroche de sus recursos, el odio al trabajo parecen constantes en algunos mandatarios que así pretenden asegurar su permanencia, entre pobreza e indigencia. 'El Gitano' es un desastre pero no es el único.

-----------------------

