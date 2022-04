CESARFRANCISREPORTAJEFOTO2.jpg Se avecina la salida de Marcelo Tinelli a la presidencia de San Lorenzo. Sumado a la crisis del club, el vocal opositor César Francis insistió en las elecciones. (Foto: Gentileza: César Francis)

Por otra parte, el único vocal opositor en San Lorenzo disparó que “no se puede reconstruir este oficialismo. Fueron muchos años de desaciertos. Por eso, es inexorable llamar a elecciones anticipadas, cómo vengo pregonando desde hace un año. Este gobierno no va a poder tomar las decisiones para recuperar y sanear la economía del club porque no lo hizo en todo este tiempo porque ‘tiene las manos atadas’. San Lorenzo necesita tener un gobierno que tenga ‘las manos desatadas’ para poder pasar el tiempo que tenga que pasar, que tenga autoridad moral y política para renegociar las deudas y tiene que haber un plan de reestructuración de deudas. También, las ‘manos sueltas’ para establecer qué créditos no corresponden para que San Lorenzo pague, en paralelo, poder trabajar para la puesta en valor en la marca del club que está completamente abandonada, que demuestra que no tenemos sponsor al día de hoy: en la camiseta”.

Elecciones anticipadas

Consultado por este sobre qué debería pasar ahora si se concreta la renuncia de Marcelo Tinelli, Francis insistió: “llamar a elecciones anticipadas. Estoy convencido de eso. La renuncia de Tinelli no soluciona nada. No le aporta mil milímetros más de oxígeno a este oficialismo, legitimidad, confianza ni credibilidad porque el problema está más allá de una persona. El problema de todo este oficialismo es la renuncia de Marcelo Tinelli como un acto de reconocimiento a la defraudación política que ha cometido, al dar un paso al costado al 80 por ciento de los socios que lo votaron. Pero no es la llave, ni un punto de inflexión para la recuperación de San Lorenzo. Para poder recuperarse, la institución necesita de un gobierno fuerte y creíble, para que lo tengamos, solamente se consigue, si es producto de una votación y de una nueva elección”.



Por otro lado, el dirigente azulgrana desgranó ante este medio cada uno de los problemas que padece la institución del Bajo Flores sobre la cual aclaró que el deterioro actual “no es solamente de hoy, sino desde 2017 en adelante y se fue profundizando año tras año. Esto vino de la mano de una gestión imprudente, negligente y que carece de rigor. Con atrasos en el fútbol profesional. Muchos de ellos los definí como ‘obscenos’ por sus montos, por la manera que se firmaron los contratos en dólares, algunos en euros, sin topes y con cheques muy amplios o ‘laxos’”.

Por consiguiente, el único vocal opositor en San Lorenzo expresó que “la falta de gestión golpeó a la falta de generar ingresos que derivó en que no figurara la marca y el nombre de San Lorenzo. También, esta situación repercutió en el estado económico y financiero del club. Tampoco se cuidaron a las divisiones juveniles”.

Sin embargo, lamentó que “llegamos a este presente en el que tenemos un pasivo ajustadísimo. El último balance se trató en Comisión Directiva bajo un manto de total oscurantismo y voté en contra de este balance”. También hizo especial hincapié en que “soy el único directivo del club, el único vocal opositor que desde 2015 hasta hoy ha votado en contra de los balances contables que incluían préstamos financieros y bancarios de los contratos de los jugadores y de los presupuestos. Tomé esa postura por no tener acceso a la documentación, a la información y a la totalidad de los recursos. En esta situación, se trató el balance contable. Ni siquiera se puso el balance a disposición, ni mucho menos, la documentación respaldatoria. Por eso impugné esas aprobaciones en Comisión Directiva y concurriré a la IGJ (Inspección General de Justicia) a plantear la nulidad de esa misma aprobación”.



La oposición

-¿Ustedes son la única agrupación opositora o hay alguna agrupación más en San Lorenzo? ¿en qué situación se encuentran las demás agrupaciones?, preguntó Urgente24.

- Hay muchos espacios opositores pero, desde 2015 a esta parte, “Volver a San Lorenzo” -que es la agrupación que presido-, es la única voz crítica a esta gestión. Es la única agrupación que votó en contra de esta última Asamblea de Comisión Directiva y Comisión Fiscalizadora de presupuestos, contratos, préstamos y presupuestos económicos; por los severos errores de gestión que se están llevando adelante.

A diferencia de años anteriores, hay muchos espacios opositores, pero nosotros somos el único espacio opositor de la primera minoría. Y somos la única expresión opositora que tiene representación en Comisión Directiva y Fiscalizadora. Y afortunadamente dejamos de ser los únicos representantes que veníamos advirtiendo de lo mal que se estaba administrando el club y el daño que está causando en San Lorenzo la gestión Marcelo Tinelli y Matías Lammens.



-¿Cómo afectaron al club las licencias de Marcelo Tinelli? y ¿Marcelo Tinelli cumplió con sus funciones de dirigente?

Las licencias de Marcelo Tinelli, en general, fueron un acto de irresponsabilidad mayúscula. Tomó tres licencias a lo largo de estos últimos 10 años: dos veces como vicepresidente y la última como presidente. Todas injustificables, reprochables y demostró que nunca comprendió qué es lo que representa honrar un mandato, qué significa tener la responsabilidad de presentarse a elecciones y cumplir con el honor que te dan los socios de confiar en que uno administre y gobierne la entidad. Ser directivo de un club es un acto de servicio. Tinelli nunca entendió, comprendió ni ejerció esa función.

Por eso, desde mayo del año pasado, somos los únicos que durante casi un año hemos pedido elecciones anticipadas, cuando ya había tomado su licencia como presidente. La licencia de Tinelli terminó defraudando al 80% de los socios que todavía confiaban en él para ver si podía enderezar el rumbo como presidente.

-César, ¿Tinelli no vuelve más a San Lorenzo?, ¿quién conduce al club?

Si Marcelo Tinelli vuelve no vuelve a San Lorenzo, es una cuestión de él.

Ha erosionado por completo su legitimidad y credibilidad como dirigente. Los socios no le van a pedir que vuelva alguien que los abandonó y los dejó a la deriva, dónde él era el responsable. Estamos viendo una cantidad enorme de incumplimientos contractuales: de cheques rechazados. No es casualidad que salgamos pidiendo hasta el día de hoy un sponsor para la camiseta. No hay ni sponsor en la camiseta.

-Ahora, ¿quién conduce a San Lorenzo?

No se puede gobernar un club con tres presidentes o sin ningún presidente, por momentos. Hay ratos que parece que conduce Horacio Arreceygor, otros Tinelli, otros Lammens, o hay momentos en que parece que no conduce nadie.

Por eso, pedimos que se priorice el club, que haya grandeza de parte de todos los integrantes de la Comisión Directiva para entender que estamos en un gobierno que está agotado y acabado.

-¿En qué estado se encuentra actualmente la vuelta a Boedo en cuanto a la construcción del estadio?

A Boedo hemos vuelto, gracias a la gran fiesta del pueblo sanlorencista que ha podido comprar el predio de Avenida La Plata. Hemos conseguido las leyes necesarias para poder lograrlo, gracias a la movilización, el compromiso y el aporte económico de los socios y socias de San Lorenzo.

Ahora tenemos el predio. Nos queda el desafío de la construcción del nuevo estadio pero un gobierno deslegitimado hace que sea muy difícil y engorroso tener una posibilidad de dar pasos certeros en pos de llevar adelante las políticas de gestión para poder ir hacia la construcción del nuevo estadio.

La construcción del estadio de Avenida La Plata viene de la necesidad de tener un gobierno fuerte, con autoridad, con el voto de los socios y que sea como prioridad de gestión. Esta construcción implica tener una política y una agenda propia. Consiste en buscar mercados e inversores: abrir mercados. Tiene que haber políticas de gestión, en pos de conseguir los fondos necesarios para su construcción.

Lamentablemente, no ha sucedido en estos últimos años, se ha perdido una enorme cantidad de tiempo.

El estadio de Avenida La Plata y del Bajo Flores serán los dos principales bastiones para la recuperación, saneamiento de la institución en lo económico y lo financiero.

-¿Cuánto invirtieron los socios de San Lorenzo para la compra de los metros cuadrados en el predio de Avenida La Plata?

Lamentablemente, los detalles no los tenemos porque en San Lorenzo impera el oscurantismo. La falta de información en el club es uno de los males de la gestión de Tinelli y Lammens.

No hemos tenido acceso franco a los términos contractuales firmados con la empresa Carrefour. No tuvimos acceso al 90% de la documentación del club en estos años.

-En el rubro incorporaciones en el plantel profesional, ¿San Lorenzo dónde sacó al dinero para sumar jugadores al plantel?

Lamentablemente, hoy es más fácil tener las finanzas. Cualquier entidad multinacional es de San Lorenzo. No podemos tener ningún tipo de acceso, tienen completamente inhabilitado el acceso a cualquier información. No sabemos, ni las deudas de San Lorenzo, ni los compromisos del club, de qué monto son, de qué monedas: desconocemos por completo.

San Lorenzo fue manejado, en estos años, por cuatro, cinco o seis personas. Una de las principales obligaciones de todo gobierno es rendir cuentas. Esto en San Lorenzo no ha sucedido. Es una de las causales por las cuales estamos cómo estamos. De hecho en 2016, Marcelo Tinelli fue hasta la Corte Suprema de Justicia para que no asuma como vocal opositor.

-¿Hay alguna fecha para llamar a alguna asamblea para realizar las elecciones anticipadas?

No, porque es algo que el oficialismo resiste. Todavía el oficialismo, que gobierna con el 90% de los cargos a su favor, más el 80% de los votos que sacó en las últimas elecciones, no permite asumir la necesidad de llamar a elecciones anticipadas. Pero, a su vez, el oficialismo está acabado, terminado y deslegitimado.

En consecuencia, la comunidad san lorencista ya se encuentra movilizada para pedir las elecciones anticipadas porque la situación, como se suele decir, “no da para más”. En otras palabras, los socios e hinchas serán los principales protagonistas en terminar con el vacío de poder, algo que está empezando a producirse.