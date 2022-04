Adolf Hitler: "Mi lápida, 'Cayó víctima de sus generales'"

"Recién el 30 de abril, por la tarde, me llamó junto con mi ayudante, el coronel Betz. Hitler me recibió en el pasillo y me llevó a su habitación. Me estrechó la mano y me dijo: 'Baur, quiero despedirme de ustedes, quiero agradecerles por todos los años de servicio", recordó el expiloto.

“Estaba muy viejo y demacrado, le temblaban las manos, me quedó claro que habían tomado la decisión final de suicidarse”, agregó Baur.

Hitler continuó diciendo que "los rusos están en Potsdamer Platz" (una plaza pública e intersección de tráfico en el centro de Berlín, a 1 km al sur de la Puerta de Brandenburgo y el Reichstag, y cerca de la esquina sureste del parque Tiergarten) " y podrían capturarlo vivo, supuestamente usando gas somnífero. Hitler agregó que ordenó que su cadáver y el de su esposa Eva Braun fueran quemados, ya que temía que los colgaran para exhibirlos", tal como hicieron los partisanos italianos con el cadáver del líder de la Italia fascista, Benito Mussolini.

Hitler le dijo a Baur que quería donarle su pintura favorita como recuerdo: un retrato del rey Federico el Grande, de Rembrandt, que colgaba en su habitación.

Baur trató de disuadir a Hitler de suicidarse, "porque entonces todo se vendrá abajo en unas pocas horas".

"Mis soldados no pueden y no quieren aguantar más. No puedo soportarlo más", respondió Hitler.

Algún día después tendrá que escribir en mi lápida: "Cayó víctima de sus generales". Algún día después tendrá que escribir en mi lápida: "Cayó víctima de sus generales".

Estas, según recordó Baur, fueron las últimas palabras de su jefe que escuchó. "Betz y yo, en silencio le dimos la mano a Hitler, y nos fuimos".

hitler.jpg Algunos de los documentos desclasificados por los rusos sobre el suicidio de Adolf Hitler.

Dejando a Hitler, Baur y Betz fueron a destruir papeles y prepararse para dejar la Cancillería del Reich.

Un par de horas después de la conversación, habiendo empacado sus cosas, Baur regresó al búnker para recoger el retrato prometido.

"La antecámara de las habitaciones privadas estaba muy llena de humo. Varios guardias de las SS corrían de un lado a otro frenéticamente.

Pregunté: '¿Se acabó todo?'

Respondieron: 'Sí'.

Pregunté: '¿Dónde están los cadáveres?'.

Respondieron: 'En el jardín de la Cancillería Imperial'.

Yo estaba extremadamente conmocionado por lo que sucedió".

Baur trató de recordar a qué hora sucedió todo: “Cuando me despedí de Hitler, eran entre las 6 y 7 de la tarde. Nuevamente regresé al refugio a las 9”, recordó.

Como parte de las unidades de avance del 1er. Frente Bielorruso, los oficiales de contrainteligencia militar asaltaron el Reichstag y la Cancillería del Reich, el "Führerbunker" equipado en su patio, una estructura subterránea cuidadosamente fortificada y hormigonada en la que Hitler y el ministro de Propaganda del Tercer Reich, Joseph Goebbels, se escondieron durante los últimos meses de la guerra.

El despacho informativo de la agencia RIA agrega:

"Tras la captura del 'Fuhrerbunker', el 2 de mayo de 1945, y la detención los hombres de las SS que se encontraban en el búnker e intentaron escapar de Berlín, se inició una minuciosa recopilación de información sobre las posibles localizaciones de todos los líderes de la Alemania nazi.

Entre los testigos de los últimos días del Führer nazi se encontraban el jefe de defensa del sector 'Ciudadela' (cancillería y búnker del Reich), Wilhelm Mohnke; el jefe de la guardia personal de Hitler, Hans Rattenhuber; el ayuda de cámara principal, Heinz Linge; el ayudante personal, Otto Günsche; y el piloto personal y comandante del escuadrón del Führer, Hans Baur.

El contenido de los repetidos interrogatorios sobre las circunstancias de la muerte de Hitler se conservaron en los materiales del Archivo Central del FSB de Rusia, el Archivo Estatal de la Federación Rusa, así como en casos de investigación separados ede los detenidos como criminales de guerra.

Del testimonio de testigos presenciales se deduce que Adolf Hitler y Eva Braun, casada con él en vísperas, se suicidaron el 30 de abril de 1945, y el 1 de mayo fueron seguidos por Joseph y Magda Goebbels, quien previamente asesinó a 6 de sus hijos, cuyos cadáveres los soldados soviéticos encontraron en el búnker.

El 13 de mayo de 1945, los empleados del departamento de contrainteligencia Smersh del 79no. Cuerpo de Fusileros descubrieron en el jardín de la Cancillería del Reich el lugar de entierro de los cadáveres carbonizados de Hitler y Braun, cuya autenticidad fue posteriormente confirmada por numerosos exámenes médicos forenses."

