BCRA: Racha de compras (y de pérdida de reservas)

Además, el saldo positivo de las compras en el mercado cambiario estuvo influenciado por los préstamos en dólares al sector privado, que crecieron US$ 2.300 millones hasta el 17 de febrero. En contraste, la liquidación del sector agropecuario mostró una marcada desaceleración del 36% tras la reducción de retenciones, cayendo de un promedio diario de US$ 106 millones en enero a US$ 68 millones en febrero.

No obstante, si se mide en términos interanuales, la liquidación agropecuaria se mantiene prácticamente estable, con una leve baja del 2% respecto a 2023. No obstante, si se mide en términos interanuales, la liquidación agropecuaria se mantiene prácticamente estable, con una leve baja del 2% respecto a 2023.

La presión de la deuda sigue pesando sobre las reservas netas

A pesar del saldo comprador del BCRA, estimaciones indican que las reservas netas cayeron US$ 1.300 millones en lo que va del año, principalmente por los pagos de deuda. En total, los pagos de cupones y amortizaciones de los bonos soberanos en hard dollar ascendieron a US$ 3.300 millones, de los cuales US$ 1.100 millones ya se habían abonado en octubre.

image.png Dependiendo de la medición, las reservas netas pueden llegar a mostrar hasta un negativo de 10.049 millones

Aparte de esto, se pagaron US$ 167 millones correspondientes al BPJ25 y US$ 648 millones al FMI, mientras que el BCRA compró bonos en dólares por US$ 619 millones en la primera quincena de enero.

En las últimas ruedas, el volumen operado en AL30 y GD30 contra MEP y CCL aumentó, lo que sugiere una intervención del BCRA sobre los dólares financieros, aunque en menor medida que en diciembre o enero.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/cbuteler/status/1892297828531126490&partner=&hide_thread=false Pollo o pasta, el mismo menú de siempre para controlar la brecha https://t.co/jZeCStBwJc — Christian Buteler (@cbuteler) February 19, 2025

Más contenido en Urgente24

En casas de apuestas de USA pagaban 9 a 1 si Milei renuncia en 2025: 2 días más tarde, abonan 4 a 1

Tiempo récord: Demolición aprobada, fue el Luna Park

La miniserie de apenas 7 capítulos que te va a atrapar desde el comienzo

Tarjeta roja para Uber: La multa que deberán pagar los conductores en esta provincia

Boca: Diego Monroig aprovechó que no estaba Tato Aguilera y filtró una primicia