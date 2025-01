Tensión: Jonatan Viale cuestionó la Marcha del Orgullo y Luis Novaresio lo "apuró"

Embed - Luis Novaresio en Instagram: "Es hasta acá. Porque no hay malos entendidos. Todos entendimos. La democracia es el gobierno de las mayorías con IRRESTRICTA defensa de las minorías. Y hoy fuimos agraviados. Siempre hay tiempo para las disculpas. Mientras tanto, ahora, se marcha. Los que creemos en esos derecho y nos une la defensa de la libertad plena sin importar nuestra diferencias. Aunque se aprovechen los que 4 años estuvieron afónicos ante la corrupción. Porque es hasta acá. (Post scriptum. La música de fondo es de ambiente del lugar y que no noté)" View this post on Instagram A post shared by Luis Novaresio (@luisnovaresio)

Algunos días atrás Novaresio compartió en su cuenta de Instagram un video con un potente descargo tras las declaraciones del Presidente y anunció que formará parte de la Marcha.

"Algunos se preguntan por qué marchamos este sábado y la respuesta es fácil, es porque 'es hasta acá'. No se puede decir sin no caer en el discurso de odio que una pareja homosexual es potencialmente una pareja abusadora. Es hasta acá", introdujo el periodista.

"La democracia es el gobierno de la mayoría, pero con el respecto irrestricto de las minorías. No se puede decir que las mujeres no son abusadas. No se puede decir 'no es con la mía', porque nadie está pidiendo dinero para respetar un derecho. El respeto de un derecho es una convicción, es una posición ideológica", remarcó.

"No se puede decir que hay aprovechadores. Claro que hay aprovechadores de esta marcha, tipos que estuvieron cuatro años afónicos, que avalaron atrocidades y que van a aparecer en esta marcha; pero quedarán segregados; porque es mucho más importante la defensa de los derechos que el aprovechamiento que quiere hacerse de eso", cerró, en línea con la crítica de Viale.

Sábado (01/02): La CGT confirmó apoyo a la marcha de LGTBIQ+

La CGT confirmó que participará de la Marcha Federal del sábado (01/02) en rechazo a las afirmaciones del presidente Javier Milei contra la comunidad LGTBQ+. La movilización correrá entre el Congreso a la Plaza de Mayo.

De acuerdo con información en poder de la agencia Noticias Argentinas, la decisión surgió después de la reunión que los sindicalistas mantuvieran con la presidenta de Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora, Taty Almeida, y organismos de Derechos Humanos.

"Sí, vamos a estar", señalaron desde la conducción de la central ante la consulta de la agencia de noticias.

image.png No hubo coincidencia total en la decisión cegetista.

La CGT recibió este miércoles a la presidenta de Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora, Taty Almeida, y a integrantes de la Mesa de Organismos de Derechos Humanos, ante los que ratificó su apoyo tras los "ataques" del Gobierno de Javier Milei.

Con la decisión de participar de la Marcha Federal, la CGT se suma a otras centrales sindicales como las dos fracciones de la CTA que también formarán parte de la movilización convocada bajo las consignas "Antifascista" y "Antirracista".

La manifestación fue convocada para las 16 por la Comisión Organizadora de la Marcha del Orgullo y otras organizaciones del colectivo LGTBIQ+, y partirá desde el Congreso con destino a Plaza de Mayo.

En medio del debate para decidir qué hacer, se vieron 8 dirigentes de la cúpula cegetista. Faltaban los partidarios de no ir a la movilización opositora por cuestiones propias del los temas o las típicas vacaciones de verano. Algunos popes enviaron representantes, otros no.

