El BCRA baja la tasa de interés del 32% al 29% TNA

Además, se presume que el FGS renovó la totalidad de sus tenencias, lo que implica que el sector privado absorbió un 53% de los vencimientos restantes. Además, se presume que el FGS renovó la totalidad de sus tenencias, lo que implica que el sector privado absorbió un 53% de los vencimientos restantes.

Con este desempeño, enero cerró con un roll over total del 93%, marcando el tercer mes consecutivo con niveles inferiores al 100%, algo que no se veía desde 2020. No obstante, la diferencia entre vencimientos y colocaciones en el período noviembre-enero fue de $2,3 billones, aunque la dinámica no genera alarma, ya que el Tesoro aún dispone de depósitos por $4,3 billones tras cancelar el remanente de $2,2 billones.

Además, se prevé un sólido desempeño fiscal en los primeros meses del año y el perfil de vencimientos 2025 quedó despejado con el megacanje reciente. Además, se prevé un sólido desempeño fiscal en los primeros meses del año y el perfil de vencimientos 2025 quedó despejado con el megacanje reciente.

Desde una perspectiva estructural, la estrategia del Tesoro apunta a desindexar la deuda y extender plazos. En las últimas cuatro licitaciones, solo el 12% del financiamiento estuvo indexado, mientras que el plazo promedio escaló a 391 días, algo poco frecuente en los últimos años.

Detalles de la colocación

La demanda estuvo concentrada principalmente en el Boncap a dos años, que representó dos tercios del financiamiento, mientras que el Tesoro no convalidó premios significativos respecto del mercado secundario. Los títulos adjudicados fueron:

T15E7: $4,36 billones, con una TEM del 2,05%

$4,36 billones, con una S14M5: $0,96 billones, con una TEM del 2,40% ( 2,38% en el secundario )

$0,96 billones, con una ( ) S28A5: $0,75 billones, con una TEM del 2,26% ( igual que en el secundario )

$0,75 billones, con una ( ) TZXM7: $0,52 billones, con una TEA del 7,7% (similar al secundario y la licitación anterior, ambos en 7,6%)

Resultados del canje del T2X5

El canje del T2X5 registró una adhesión del 19,5%, permitiendo la colocación de $1,2 billones en la nueva Lecap de noviembre (S10N5), con una TEM del 2,2%. Este nivel de adhesión fue idéntico al canje de la S31E5, y sensiblemente menor al 38% logrado en noviembre para el mismo título, lo que sugiere que los entes públicos ya no tenían tenencias relevantes del T2X5.

En términos operativos, se rescataron VNO$0,18 billones del T2X5 a una TEA del 42,75%, lo que equivalió a VE$1,18 billones, luego canalizados a través de la S10N5.

La necesidad (y obligación) del BCRA para bajar la tasa de interés

El Banco Central se encuentra en un contexto en el que reducir la tasa de interés se vuelve prácticamente una obligación. La fuerte apreciación del peso, junto con la desaceleración inflacionaria y la necesidad de estimular la actividad económica, presionan para que el costo del dinero baje.

Desde el punto de vista fiscal, una menor tasa de interés alivia el peso de la deuda remunerada del BCRA, reduciendo el pago de intereses y moderando el ritmo de emisión futura.

Además, el Tesoro se beneficia al colocar deuda a costos más bajos, lo que facilita el desapalancamiento financiero del Estado sin depender exclusivamente del financiamiento externo.

En términos de actividad económica, tasas más bajas mejoran las condiciones de crédito para empresas y consumidores, estimulando el consumo y la inversión.

Esto cobra especial relevancia en un contexto donde la demanda interna se encuentra debilitada y las expectativas de crecimiento dependen en gran parte de la recuperación de sectores productivos.

Por otro lado, en el mercado de deuda, una menor tasa de referencia incentiva a los inversores a migrar hacia instrumentos más largos y menos indexados, acompañando la estrategia del Tesoro de desindexar pasivos y alargar plazos. Esto permite una mayor estabilidad en el perfil de vencimientos y una menor exposición al riesgo inflacionario y cambiario.

Más contenido en Urgente24

Netflix estrenó la miniserie de 6 episodios que no podés dejar de ver

Netflix tiene la miniserie de terror que hasta Stephen King recomienda

La miniserie de 10 episodios que desafía a Netflix y no te querés perder

La miniserie de 10 episodios que tenés que ver ahora (y no está en Netflix)