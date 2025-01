Licitación: Roll over del 75% y un BCRA obligado a bajar la tasa

Con este desempeño, enero cerró con un roll over total del 93%, marcando el tercer mes consecutivo con niveles inferiores al 100%, algo que no se veía desde 2020. No obstante, la diferencia entre vencimientos y colocaciones en el período noviembre-enero fue de $2,3 billones, aunque la dinámica no genera alarma, ya que el Tesoro aún dispone de depósitos por $4,3 billones tras cancelar el remanente de $2,2 billones.