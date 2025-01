Este "simple" hábito protege los dientes, pero prácticamente nadie lo sabe

De acuerdo a lo reseñado, esta pequeña acción puede "ayudar a neutralizar la acidez, eliminar el azúcar residual y limpiar los tipos de bacterias que causan caries y mal aliento".

En pocas palabras, enjuagarte la boca después de una comida o bebida puede ayudar a proteger tus dientes de daños.

Hábito aprobado por dentistas

El Dr. Matthew Messina, director clínico y profesor adjunto de la Facultad de Odontología de la Universidad Estatal de Ohio, dijo para The New York Times que: “Especialmente si ha estado comiendo o bebiendo algo dulce o ácido, hacer buches con agua después será beneficioso”.

Esta simple acción toma relevancia considerando que se ha comprobado que los alimentos y bebidas azucaradas favorecen el crecimiento de bacterias que pueden causar caries y enfermedades de las encías.

Mientras, los alimentos y bebidas ácidas pueden erosionar el esmalte dental, lo cual es perjudicial.

“Algo tan simple (como enjuagarse con agua) puede ayudar a neutralizar cualquier daño”, destacó el dentista.

Pero ¡Ojo!, enjuagarse con agua después de las comidas no sustituye el cepillado dental. Es decir, no crea que porque se ha enjuagado la boca ha quedado libre de no usar el cepillo de dientes.

Y es que, para nadie es un secreto que, para tener dientes y encías saludables hay que cepillarse los dientes dos veces al día, usar hilo dental una vez al día y visitar regularmente al dentista.

"No es atractivo ni sorprendente, pero esto es lo que funciona si quieres evitar las caries y las enfermedades de las encías", aseguró Messina.

