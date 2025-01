Después de la tarjeta roja habló Ramiro Marra

Al comenzar afirmó:

Lo primero que quiero decir es el agradecimiento que tengo hacia todos los dirigentes de la Libertad Avanza que de forma privada me han dado su apoyo. Por supuesto, también agradecerle a todos los que en redes sociales me están apoyando en las últimas horas