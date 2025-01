Ramiro Marra ¡afuera! de LLA: Rebord se lo dijo en la cara y las redes explotan

image.png El tiempo le dio la razón a Tomás Rebord y Ramiro Marra se terminó rompiendo las muelas con este "caramelo de madera" que era su puesto de asesor.

El que avisa, no traiciona

La Libertad Avanza no dio vueltas y, en un comunicado de un párrafo, sentenció que Marra ya no formaba parte del espacio "de manera irreversible". ¿El motivo oficial? Haber apoyado un aumento de impuestos en la Ciudad de Buenos Aires, algo que, según el texto, "contradice los ideales del Presidente Javier Milei". La bajada de línea es clara: Milei no admite disidencias y quienes se desvíen, aunque sea un milímetro, serán despedidos sin contemplaciones (pregúntele a Mondino).