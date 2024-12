El error de Ramiro Marra en X que generó chicanas

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/RAMIROMARRA/status/1863986614814277804&partner=&hide_thread=false Si pudieras armar el exámen de idoneidad para los empleados públicos ¿qué preguntas harías? — Ramiro Marra (@RAMIROMARRA) December 3, 2024

Lo cierto es que muchos usuarios no dejaron pasar el error de Ramiro Marra (escribió examen con tilde) y lo chicanearon con que él no pasaría dicho examen de idoneidad al desconocer las reglas ortográficas básicas (a saber: las palabras graves terminadas en 'n', 's' o vocal, no llevan tilde, salvo poquísimas excepciones).