Filoso perfil de Javier Milei en The New Yorker

"Javier Milei me recordaba al personaje psicótico Alex, de 'La naranja mecánica'”

El periodista arranca el perfil describiendo la pose que Javier Milei asume para las fotos. "Rostro inclinado hacia la buena luz, los labios fruncidos y dos alegres pulgares hacia arriba. La postura me parecía molestamente familiar, y luego me di cuenta de que me recordaba al personaje psicótico Alex de 'La naranja mecánica' de Stanley Kubrick. '¿Naranja Mecánica?', le pregunté. Los ojos de Milei brillaron y él asintió, riéndose y luego, amablemente, retomó la pose".

"Sus seguidores se refieren a él como el Loco y el Peluca, en referencia a su peinado, un pelo descuidado con patillas estilo discoteca. Milei ha dicho que su cabello está peinado por la 'mano invisible' del mercado, pero, durante mi visita, su estilista, Lilia Lemoine, pasó a arreglarlo. 'Ella quiere que parezca un cruce entre Elvis y Wolverine', dijo. (Lemoine, que había sido elegida recientemente legisladora del partido de Milei, fue cosplayer, productora de efectos especiales y, durante un tiempo, novia de Milei)", relata sobre el encuentro que mantuvieron.

"Durante mi visita a la Casa Rosada, sus altas ventanas estaban bloqueadas por pesadas cortinas doradas, que estaban cuidadosamente cerradas con alfileres para impedir la entrada de luz. Al explicar la atmósfera crepuscular, Milei se señaló los ojos y dijo que era fotosensible", relata.

"Milei se ganó seguidores al culpar del problema a una casta corrupta (la casta) que incluía a políticos, periodistas, sindicalistas y académicos (...) La solución, argumentó, era una reducción drástica del alcance del gobierno. Una vez declaró: 'El Estado es el pedófilo en el jardín de infancia, con los niños encadenados y untados con vaselina'. Prometió abolir el peso argentino en favor del dólar estadounidense, sugirió volar el Banco Central del país y abogó por un mercado tan libre de restricciones que permitiría el comercio de órganos humanos. Llevaba consigo una motosierra, con la que decía que cortaría la corrupción de la casta".

Anderson también destaca las agresiones verbales de Javier Milei a quienes considera oposición, desde políticos hasta el papa Francisco. "Se ha burlado de sus oponentes llamándolos 'culos sucios', llamó a Luiz Inácio Lula da Silva, el Presidente de Brasil, 'corrupto' y 'comunista', y describió al Papa Francisco, un reformador de modales apacibles, como 'un izquierdista asqueroso' y 'el representante del diablo en la tierra'."

"A medida que Milei se acerca al final de su primer año como presidente, su estabilidad emocional es un tema de especulación nacional y, en un país donde la psicoterapia es una obsesión generalizada, casi todas las personas que conocí ofrecieron un diagnóstico. La mayoría estuvo de acuerdo en que Milei estaba, como mínimo, desequilibrado", añade.

"En mítines y discursos, despliega un tipo de retórica que normalmente se limita a los vestuarios y los patios de las prisiones. Se refiere a sus adversarios políticos como mandriles, los monos conocidos por sus cuartos traseros violáceos, y hace declaraciones triunfantes como 'Les rompimos el culo a esos mandriles'. No hace mucho, un aliado suyo celebró un informe favorable de inflación con un tuit que mostraba a Milei mirando un mandril inclinado, con la leyenda 'Siga dominando, señor presidente'”, destaca.

El "tabú" de Conan y la "inusual disposición a hablar de sexo"

Anderson refiere el vínculo de Javier Milei con sus perros, sus “niños de cuatro patas”. "Milei posee cuatro mastines ingleses clonados, cada uno de los cuales lleva el nombre de un economista famoso (...) En entrevistas, Milei insiste en que hay cinco perros, incluido Conan, su querido mastín original, llamado así por Conan el Bárbaro, quien proporcionó el ADN del que los demás fueron clonados en un laboratorio de Massachusetts. Conan aparentemente murió en 2017, pero Milei habitualmente se refiere a él en tiempo presente, diciendo que se comunica con él telepáticamente. (No pregunté por Conan; me dijeron que había un tabú en torno al tema)".

También destaca "su inusual disposición a hablar de sexo en público". "Ha descrito haber tenido una experiencia formativa con una prostituta cuando tenía trece años. En una aparición en televisión, habló de haber realizado varios tríos, 'el noventa por ciento de las veces con dos mujeres', y reveló que era un aficionado al sexo tántrico. Explicó que practicaba la eyaculación retardada, con tal disciplina que llegó a ser conocido como Vaca Mala porque retenía su 'leche'. Cuando se le preguntó cuánto tiempo se había abstenido, Milei le dijo al presentador: 'Tres meses'".

Javier y Karina Milei: "Los rumores sobre su relación son espeluznantes"

Anderson cuenta que "desde que se convirtió en una figura pública", Javier Milei "ha salido con una serie de actrices y personalidades del mundo del espectáculo (“vedettes”, en la jerga argentina). Cuando asumió la presidencia, estaba saliendo con una comediante, Fátima Flórez, conocida por su imitación de Cristina Kirchner. Su novia actual es Amalia (Yuyito) González, una actriz una década mayor que él, de quien alguna vez se rumoreó que había sido amante del fallecido presidente Carlos Menem".

En este marco, dice que "las personas que conocen bien a Milei dicen que su relación más duradera es con su hermana, Karina; a ella y a sus perros le dedicó su libro 'El camino del libertario'. Hasta que Karina se convirtió en jefa de la campaña presidencial de Milei, se mantenía vendiendo pasteles y dando lecturas de tarot en línea. Ahora es su jefa de gabinete, conocida por el título masculino de El Jefe. Karina, una figura tímida y esquiva que evita las entrevistas, se dice que ejerce una inmensa influencia sobre su hermano; Si quiere que despidan a alguien, su decisión es definitiva".

"Los rumores sobre su relación son tan espeluznantes y persistentes que, a finales del año pasado, Milei se sintió obligada a publicar un desmentido por escrito de las 'noticias falsas' de que 'se había follado a su hermana"”, menciona.

“Milei tiene una especie de síndrome de Asperger”

El periodista también destaca el vínculo de Javier Milei con sus padres, dando cuenta de su testimonio en entrevistas pasadas. "Según Milei, su padre lo intimidaba y golpeaba sin piedad, llamándolo 'basura' y diciéndole que moriría de hambre. Su madre, Alicia, ama de casa, facilitó los abusos. Su aliada más cercana en la familia era su hermana, Karina, tres años menor. Una vez, según El País, se molestó tanto al ver a su padre golpeando a su hermano que tuvo un ataque de pánico. Su madre le dijo a Milei: 'Tu hermana está así por tu culpa. Si ella muere, es tu culpa'”.

"Fuera del trabajo, Milei parece haber llevado una vida solitaria. Al parecer tenía pocos amigos cercanos y pasó una década sin hablar con sus padres. Mariano Fernández, economista que trabajó con él desde 2005, lo recuerda como un hombre solitario; Fernández lo llevó un par de veces a bares, donde Milei, abstemia, pedía jugo. La conversación era generalmente impersonal, centrada en política, perros y, con mayor frecuencia, debates sobre economía", prosigue.

"Al igual que otras personas que conocieron a Milei en ese momento, Fernández dijo que tenía poco sentimiento por los individuos pero sí instinto por la multitud. 'Milei tiene una especie de síndrome de Asperger', dijo. 'Al mismo tiempo, tiene algo de magnetismo. Una vez lo llevé a un asado y hablaba con tanta vehemencia que la gente se detenía a escucharlo'”.

"Como economista es mediocre"

Quizás la crítica que más golpee a Javier Milei de la nota de Anderson es la que cuestiona sus conocimientos, aunque lo pone en boca de un economista estadounidense de quien no da nombre:"Milei quizás estaba en su mejor momento cuando hablaba con personas que no sabían mucho sobre su tema. 'Como economista es mediocre, bueno en lo que hace pero un poco local', me dijo un economista académico de alto nivel en Estados Unidos que conoce el trabajo teórico de Milei. 'También estudié a los austriacos en la universidad. Luego seguí adelante, y la mayoría de los otros economistas también lo hicieron, pero él todavía cree en las soluciones de libre mercado de los años noventa. Utiliza ese discurso con un público mediocre para impresionarlos como técnico. Pero los técnicos, francamente, lo encuentran mediocre”.

En otro tramo de la extensa nota, el periodista destaca que "cuando lo conocí este otoño, había recortado el gasto público en un 30% y había comenzado a reducir la inflación. Pero lo había hecho cambiando el pacto entre el Estado argentino y sus ciudadanos: recortando los aumentos del costo de vida para los pensionados, la financiación de la educación y los suministros para los comedores populares en los barrios pobres. Dependiendo de con quién hablaras, la Argentina de Milei era o un paraíso terrenal en ciernes o un avión cayendo hacia el suelo".

Y advierte: "El entusiasmo ideológico puede no sostener a muchos argentinos durante un largo período de cambios dolorosos. Hasta ahora, Milei ha despedido a unos treinta mil empleados públicos, casi una décima parte de la fuerza laboral federal. Muchos de los que se quedan temen ser despedidos pronto, ya que la administración anunció recientemente que cuarenta mil de ellos tendrían que aprobar un examen o perder sus empleos. Ha habido enormes reducciones en la financiación de la atención sanitaria y la investigación científica. Gran parte del sector educativo ha sido destruido; Entre otras cosas, Milei recortó los ajustes por inflación para las universidades, dejando a muchos campus sin poder pagar la luz y la calefacción. Una docena de ministerios han sido disueltos o degradados y desfinanciados. El departamento de obras públicas ha sido congelado; Se estima que desde entonces han sido despedidos unos doscientos mil trabajadores de la construcción, dejando atrás edificios a medio terminar. Ha habido recortes radicales en la ayuda a los niños empobrecidos. Mientras que la inflación ha disminuido a menos del tres por ciento, la tasa de pobreza ha aumentado aproximadamente once puntos, hasta el 53%".

También destaca que "una de las grandes ventajas de Milei en las elecciones del año pasado fue que su principal rival era Sergio Massa, ministro de Economía del gobierno anterior y, por tanto, un chivo expiatorio ideal".

Javier Milei, la "derecha global" (Cerimedo) y el vínculo con Villarruel

Jon Lee Anderson menciona en su nota que "uno de los vínculos cruciales de Milei con la derecha global es Fernando Cerimedo, quien dirigió la estrategia de medios digitales durante su campaña presidencial (...) En 2022, apoyó al presidente de extrema derecha de Brasil, Jair Bolsonaro, en su intento de reelección. Después de que esa candidatura fracasara, Cerimedo participó en una campaña que cuestionaba el recuento de votos y, finalmente, una turba de seguidores de Bolsonaro asaltó los edificios federales de Brasil en un intento de anular los resultados. Desde entonces, la policía acusó a Cerimedo de conspiración criminal, lo que él niega".

"Al igual que Trump, Milei ha coqueteado con elementos reaccionarios sin confesarlos. Su vicepresidenta, Victoria Villarruel, es una guerrera cultural archiconservadora, tan interesada en las cuestiones sociales como en la economía. Villarruel menosprecia 'la dictadura de las minorías' y ha inflamado a los defensores de los derechos humanos al instar a una reconsideración de la Guerra Sucia (...) Villarruel, hija de un teniente coronel argentino, lleva años pidiendo que las fuerzas armadas sean recordadas como las 'otras víctimas' del terrorismo".

Sobre la vicepresidenta, el periodista relata que "cuando le pregunté a Milei sobre la opinión de Villarruel, respondió irritado que debería 'hablar con ella'. Insistí y él dijo que creía que ambos bandos habían cometido 'excesos' durante la Guerra Sucia, aunque, añadió, 'la diferencia es que, cuando eres el Estado y tienes el monopolio de la violencia, no puedes cometerlos'. Parecía ansioso por volver a hablar de acuerdos comerciales".

“Milei representa una nueva derecha, que no ha sido probada, es irreverente e incluso estúpida, si se quiere, porque hasta ahora es sólo una idea. Veamos qué es capaz de lograr, porque no existe un plan maestro. Sigue siendo sólo una esperanza puesta en una doctrina”, le dijo un "joven estratega político vinculado a la campaña de Milei" a Anderson.

