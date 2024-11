Javier Milei exultante con la tapa de The Economist (¿leyó la nota?)

Y prosigue: "La izquierda lo detesta y la derecha trumpiana lo apoya, pero en realidad no pertenece a ninguno de los dos grupos. Ha demostrado que la expansión continua del Estado no es inevitable y es una crítica de principios al populismo oportunista, del tipo que practica Donald Trump. Milei cree en el libre comercio y los mercados libres, no en el proteccionismo; en la disciplina fiscal, no en el endeudamiento imprudente; y, en lugar de contar fantasías populares, en la brutal verdad pública".

En este sentido, agrega que "a menudo se mete a Milei en el mismo saco, equivocadamente, que a líderes populistas como Trump, la extrema derecha en Francia y Alemania o Viktor Orban en Hungría. En realidad, Milei proviene de una tradición diferente. Es un verdadero creyente en los mercados abiertos y la libertad individual, tiene un celo casi religioso por la libertad económica, un odio al socialismo y, como nos dijo en una entrevista esta semana, un desprecio 'infinito' por el Estado. En lugar de una política industrial y aranceles, promueve el comercio con empresas privadas que no interfieren en los asuntos internos de Argentina, incluidos los chinos. Es un republicano de un pequeño estado que admira a Margaret Thatcher, un ejemplo mesiánico de una especie en peligro de extinción. Sus índices de popularidad están subiendo y, a esta altura de su mandato, es más popular en Argentina que sus predecesores recientes".

The Economist hace un repaso de algunos de los logros de la gestión del libertario: "Su motosierra ha reducido el gasto público en casi un tercio en términos reales, ha reducido a la mitad el número de ministerios y ha creado un superávit presupuestario. Se ha desatado una hoguera de burocracia, liberando mercados desde el alquiler de viviendas hasta las aerolíneas. Los resultados son alentadores. La inflación ha caído del 13% mes a mes al 3%. La evaluación de los inversores sobre el riesgo de impago se ha reducido a la mitad. Una economía maltrecha está mostrando signos de recuperación".

De todos modos, la publicación advierte: "no nos engañemos, el experimento de Milei todavía podría salir muy mal". En este punto, remarca el "aumento de la tasa de pobreza, que saltó al 53% en el primer semestre de 2024 desde el 40% un año antes".

"Milei podría tener dificultades para gobernar si aumenta la resistencia y la oposición peronista está mejor organizada. La confianza de los inversores se pondrá a prueba si finalmente elimina los controles de capital y cambia un peso sobrevaluado por un régimen de tipo de cambio flexible: una caída de la moneda podría poner a prueba los nervios y hacer que la inflación vuelva a subir. Milei es un excéntrico que podría distraerse con las guerras culturales sobre el género y el cambio climático, y así descuidar su misión principal de restaurar el crecimiento de la economía argentina", advierte la publicación.

"Milei, con sus chaquetas de motociclista, su mantra 'anarcocapitalista' y su temperamento explosivo, es un salvador poco probable, y es posible que no salve a Argentina. Pero su intento de enfrentar, de manera coherente y sistemática, una de las encarnaciones más extremas de lo que ahora es un problema casi universal merece ser observado de cerca en todo el mundo. Incluso en la Casa Blanca", suma The Economist.

En un segundo artículo, titulado “Un año de anarcocapitalismo: Javier Milei, revolucionario del libre mercado”, la revista aborda la filosofía detrás de las medidas del presidente argentino. En una entrevista exclusiva con dicho medio, Milei reafirma su compromiso con la reducción drástica del rol del Estado, calificándolo como una fuerza que empuja hacia el socialismo. “Cualquier interferencia del Estado en los mercados es inaceptable”, señaló. Además, criticó incluso al marco de la economía neoclásica por favorecer indirectamente al socialismo.

El texto detalla cómo la gestión de Milei logró reducir el gasto público en un 30% real y alcanzar superávit primario en todos los meses desde su llegada al poder. La revista menciona la caída del riesgo país y subraya que la inflación mensual descendió del 25% tras una devaluación inicial al 3% actual.

The Economist señala que, a pesar de los recortes, Milei intentó mitigar el impacto en los sectores más vulnerables. Redujo los salarios del sector público y los presupuestos universitarios en un 20% real y congeló el valor de las pensiones. Además, impulsó una amnistía fiscal que trajo al sistema formal unos 20.000 millones de dólares.

Otro aspecto destacado es su pragmatismo en temas internacionales. A pesar de su retórica de campaña contra China y Brasil, Milei cambió su postura. “China es ahora un socio fabuloso”, dijo tras reunirse con Xi Jinping, mientras que Lula da Silva, antes criticado como “comunista corrupto”, es ahora un interlocutor con quien llegó a acuerdos como la exportación de gas argentino.

Sin embargo, el artículo advierte sobre los desafíos pendientes. La economía argentina sigue en recesión, con un aumento en la pobreza y el desempleo, mientras que el peso se encuentra sobrevaluado, lo que complica las exportaciones y podría desatar una nueva crisis si se liberan los controles de cambio. “Argentina enfrenta riesgos políticos y económicos significativos”, advierte la publicación. Entre ellos, la creciente volatilidad de Milei, quien recientemente rompió con su vicepresidenta y se involucró en guerras culturales sobre género y cambio climático, temas que The Economist considera distracciones de su misión económica central.

