El Gordo Dan habló por el Gobierno y celebró que no salió Ficha Limpia

"Estoy a favor de que las justicias corrompidas por los gobernadores de turno en las provincias NO puedan decidir quién es candidato y quién no. Estoy a favor de que Bolsonaro pueda presentarse a elecciones nuevamente en Brasil (no puede porque los comunistas lo condenaron) y estoy a favor de que si a Trump lo metían PRESO los demócratas pudiera haber sido Presidente igual desde adentro de su CELDA, como es en Estados Unidos actualmente", dijo.

Y siguió: "Que la puta gente decida. Y no que un juez de turno que no sabes de qué lado juega y a qué intereses responde, pueda decidir el destino entero de una nación".

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/GordoDan_/status/1862157079076540433&partner=&hide_thread=false En Estados Unidos, con ficha limpia, Trump NO hubiese podido competir. Porque los demócratas lo condenaron con una causa inventada. No se coman las curvas de los socialdemócratas bienpensantes de centro izquierda. — DAN (@GordoDan_) November 28, 2024

La Libertad Avanza fue el bloque con más ausentes y hubo 8 de 39 diputados que no estuvieron: Santiago Santurio, Álvaro Martínez, Pablo Ansaloni, Carolina Píparo, Lorena Macyszyn, María Emilia Orozco, José Peluc y Marcela Pagano, aunque esta última se ausentó con aviso porque está cursando los días finales de su embarazo.