Los trolls libertarios no entienden de política y escrachan a sus diputados que pegaron el faltazo

"NO ME PRESTO A PANTOMIMAS. Claro acuerdo del gobierno con los K para lograr la reelección de Menem el miércoles. Sabido hace días y expresado con la complicidad de LLA para que no haya quórum hoy. La candidatura de Menem a cambio de la de CFK con ficha limpia como pantalla", escribió el diputado nacional Nicolás Massot en su cuenta de X para denunciar ese pacto entre el oficialismo y la oposición más acérrima a Milei.