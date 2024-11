Guillermo Francos y la ficha limpia: "estoy de acuerdo con la sustancia pero no con la circunstancia"

No tenemos miedo al “matanzazo” que anuncia Luis Delia para el 2 de diciembre próximo ni a un diciembre caliente. Se trata de un dirigente que es responsable de varios desfalcos. Es un ser nefasto para la Argentina. Están comiendo pochoclos desde principios de año, pero no pasa nada. No tenemos miedo al “matanzazo” que anuncia Luis Delia para el 2 de diciembre próximo ni a un diciembre caliente. Se trata de un dirigente que es responsable de varios desfalcos. Es un ser nefasto para la Argentina. Están comiendo pochoclos desde principios de año, pero no pasa nada.

Finalmente, Guillermo Francos le bajó el pulgar al sistema de las Primarias Abiertas.

“Argentina no está en condiciones de gastar tanto dinero en las PASO. ¿Por qué obligar a la sociedad a participar de las internas de los políticos? La experiencia demuestra que no son utilizadas, que resuelven muy pocas cuestiones partidarias”.