Axel Kicillof, de Eduardo Duhalde a Juan Manuel de Rosas

En Provincia de Buenos Aires (y más allá) abundan las especulaciones acerca de la estrategia de Axel Kicillof, en particular acerca de Cristina Fernández de Kirchner. Sucede que el esfuerzo de Javier Milei por polarizar con CFK provoca interrogantes acerca de Kicillof en el electoral 2025, pese a que es un año en que el gobernador no tiene ningún interés específico. Pero también es verdad que Kicillof no ha renunciado al protagonismo distrital, y su reivindicación del 'Supremo' Juan Manuel de Rosas apunta en ese sentido, más allá de que fue el único gobernador bonaerense que logró comandar la Confederación por decisión popular. Eduardo Duhalde llegó a Presidente interino pero en medio de una polémica crisis institucional. No sirve el ejemplo.