Roberto Dromi, el inspirador jurídico de los planes privatizadores desarrollados por Carlos Menem

image.png Roberto Dromi y Carlos Menem plasmaron los mayores planes de privatizaciones conocidos en Argentina

La mayor ola de privatizaciones de la historia en Argentina

Logró materializar lo que otro ministro de Obras Públicas como Rodolfo Terragno no pudo hacer: privatizar las grandes empresas del Estado que en los años 80 eran muy deficitarias.

Con el venia del jefe de Estado nacido en La Rioja, Dromi logró;

-que ENTel dejara de ser estatal

-que dos canales de TV abierta (el 11 y el 13) pasaran a particulares,

-que Aerolíneas dejara de depender de la administración pública

-destinos similares para las rutas, Segba, ferrocarriles, Obras Sanitarias, YPF y Somisa.

Dromi señalaba hace 35 años:

Al peronismo hay que interpretarlo. Bajo las actuales circunstancias, no hay otro modo de aplicar las lecciones de Perón. Estamos en un proceso de reformulación de un Estado que se ha convertido en una maraña impenetrable donde no entra siquiera la ciencia, porque cae vencida por la ignorancia.

image.png Falleció Roberto Dromi, a los 79 años, en el living de su casa. Nunca fue condenado a prisión efectiva.

Causas penales en su contra

-Debió renunciar a su cargo de Ministro de Obras Públicas (al igual que el ex ministro de Economía Antonio Erman González) tras hacerse público un pedido de sobornos al frigorífico norteamericano Swift para seguir operando en el país.

-Terminó acusado por la privatización de Aerolíneas Argentinas ya que la justicia determinó que la privatización de la empresa fue un acto ilegal de corrupción. La acción penal de esa causa finalmente prescribió.

-También se judicializó su actuación en la privatización de rutas y autopistas con peaje. El doctor Guillermo Laura, quien fuera secretario de Obras Públicas de la Ciudad de Buenos Aires durante la dictadura, lo acusó por haber supuestamente recibido sobornos de 7 millones de dólares en el curso de las privatizaciones de las autovías.

-En 2008 la justicia ordenó un embargo de 108 millones de pesos (unos U$S 30 millones) contra Dromi y otros funcionarios del gobierno del presidente Menem, por una presunta venta irregular de terrenos pertenecientes a Radio Nacional.

-Además, fue denunciado por la pre adjudicación del Proyecto Red de Accesos Metropolitanos. Lo acusaron por recibir el pago de un soborno de U$S 2 millones de dólares por este tema cuando estaba al frente de la cartera de Obras Públicas.

Con la llegada del kirchnerismo al poder, se convirtió en asesor del ex ministro de Planificación Federal, Julio de Vido.

image.png

Roberto Dromi y el Cardenal Jorge Bergoglio

Durante varios años, el ex arzobispo de la ciudad de Buenos Aires, hoy Papa Francisco, convocó al mendocino para tareas de asesoramiento y coordinación de labores.

En 2010, tres años antes de ser ungido como sucesor en el trono de Pedro, Bergoglio presentó un “Contrato Social para el Desarrollo” elaborado por Roberto Dromi.

Durante la presentación del trabajo del ex ministro menemista, el entonces titular de la arquidiócesis porteña reclamó la reconciliación y el diálogo entre los argentinos en momentos de mucha tensión entre el kirchnerismo y la oposición.

El Consenso social político y económico diagramado por el mendocino consistía en eliminar las retenciones al campo, terminar con el impuesto al cheque, bajar impuestos, aumentar tarifas de servicios públicos para asegurar "la ganancia empresaria y la inversión" y reivindicaba la autarquía del Banco Central.

image.png Cardenal Jorge Bergoglio y Roberto Dromi, trabajaron varios años juntos buscando la conciliación de Argentina

Deceso y velatorio

Su desaparición física se produjo el sábado 23/11/24, a los 79 años, tras sufrir una arritmia.

El ex funcionario murió en el living de su comedor acompañado por su mujer.

El servicio religioso será en la Capilla del Cementerio de Recoleta el lunes 25/11 a las 12:15.