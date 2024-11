1 año de Javier Milei: Ningún colectivo nos deja bien

Vivo a diario en una provincia donde no sale una ley que autorice a preguntar por todas las acciones de gobierno y los patrimonios familiares. No salen las mejoras. “Derecho a la Información Pública”… hace falta tanto papeleo que uno termina cansándose y sin completar el papeleo no hay información (Vamos, nunca se termina de completar… no se puede).