"Hay acuerdo entre Milei y los K: Javier reitera error de Macri subiendo al ring a Cristina Kirchner"

¿Qué otra cosa puede hacer la ex presidenta que no sea política? ¿Puede ir a Patio Bullrich a tomar un café? ¿Puede ir a un restaurante de Puerto Madero? Claro que no.

jorge asis.png Jorge Asís repasó en Canal 26 toda la agenda política nacional

Asís puso en duda el presunto desinterés del primer mandatario por la rosca política

“Es mentira que a Milei solamente le interesa la macro economía. En realidad, está detrás de todas las operaciones que vemos en la diaria”.

Finalmente, el "Turco" se refirió al titular del PRO en Argentina.

“Macri se vende por 40 cuando en realidad tiene 6. Mauricio hace valer elecciones que ya pasaron y le sumaron soldados. Con vistas a futuro tiene mucho menos”.