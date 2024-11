Javier vs. Vicky un poroto ante Ferdinand Marcos vs. Sara Duterte

“El asunto está ahora sujeto a una investigación en curso. Si las pruebas lo justifican, esto podría conducir a un posible procesamiento”, dijo la Oficina de Operaciones presidencial, citando al Departamento de Justicia.

El asesor de seguridad nacional, Eduardo Año, dijo que el gobierno considera todas las amenazas al Presidente como “serias” y prometió trabajar con las comunidades policiales y de inteligencia para investigar la amenaza y quiénes serían los sicarios.

Desmentido

Pero en una conferencia de prensa, apenas horas después de su “amenaza activa” durante un discurso muy 'pesado', en una conferencia de prensa online Sara Duterte dijo que “no fue una amenaza” de su parte.

Duterte dijo que fue sólo una advertencia sobre una “venganza desde la tumba” en caso de que terminara muerta:

“Dicen que hay una amenaza contra la vida del Presidente. ¿Por qué lo mataría si no fuera por venganza desde la tumba? No hay razón para matarlo. ¿Qué beneficio obtengo de eso?”.

“Está bien si soy la heredera de su riqueza robada, pero no lo soy. ¿Qué beneficio obtengo de eso?”.

Duterte comparó su comentario con su declaración anterior sobre exhumar el cuerpo del padre del Presidente y arrojarlo al Mar de Filipinas Occidental.

“Hablar de hacerlo no es una acción concreta”, afirmó.

Zuleika López.jpg Zuleika López.

Polémica

"Instamos firmemente a la vicepresidenta a que escuche el consejo de su padre de alejarse de la política antes de que sea demasiado tarde", dijo el líder de la minoría de la Cámara de Representantes, Marcelino Libanan, alias 'Nonoy'.

Luego describió a Duterte como alguien que carece “tanto del coraje como de la gracia que se requieren de un líder nacional”.

“Es evidente que no se parece a su padre. Parece que toma decisiones cruciales y emite declaraciones totalmente imprudentes sin ninguna preparación ni reflexión”, afirmó.

Pero el senador Ronald de la Rosa salió en defensa de Duterte: “Si usted estuviera en su situación, ¿podría soportar la persecución en su contra? ¿Es indecoroso que su reacción fuera meramente natural, como ser humano que está enojado y dolido?”.

Agregó que la vicepresidenta simplemente estaba mostrando su lado humano: “Depende de cada persona cómo percibe la ira de una persona, pero les garantizo que Inday Sara es una persona genuina, no plástica, que también tiene emociones”.

los duterte.jpg Rodrigo Roa Duterte y su hija, Sara Duterte-Carpio.

Detenida

De la Rosa cuestionó la decisión de la Cámara de Representantes de trasladar a la jefa de gabinete de Duterte, Zuleika López, del centro de detención de la Cámara al Centro Correccional de Mujeres.

“No es correcto que una persona que solamente fue citada por desacato durante una audiencia en la Cámara de Representantes sea enviada inmediatamente al Centro Correccional de Mujeres, que es un lugar para criminales convictos que cumplen condenas. Esta persona aún no ha sido condenada”, dijo De la Rosa.

López fue detenida en el centro de detención de la Cámara desde el miércoles 20/11 por la noche después de que el Comité de Buen Gobierno y Responsabilidad Pública de la Cámara de Representantes la citara por desacato debido a sus respuestas supuestamente evasivas durante la investigación legislativa sobre el presunto uso indebido de fondos confidenciales por parte de agencias en jurisdicción de Duterte.

López fue llevada al hospital la madrugada del sábado 23/11 después de recibir informes de vómitos y colapso.

Inicialmente fue llevada al Centro Médico St. Luke, en la ciudad de Makati, pero la Cámara de Representantes ordenó a la policía que la transportara al Centro Médico Veterans Memorial (VMMC).

Duterte, en una entrevista el domingo 24/11, lamentó el deseo de López de renunciar a su cargo.

“Ella me dijo: ‘Quiero renunciar. Quiero renunciar a la Oficina del Vicepresidente’, y yo le dije: ‘Está bien’. Ella me dijo: ‘Quiero ir a casa con mi madre’. Ella terminará las audiencias”, dijo Duterte a los periodistas.

Juicio político

En una conferencia de prensa, la representante del Partido de Maestros, France Castro, quien presentó la moción para citar a López por desacato, anunció: “Aunque renuncie, todavía tiene que comparecer ante el comité. Es su decisión personal renunciar. Incluso si renuncia, el Congreso todavía puede citarla”.

Pero Castro agregó que la orden de desacato de la Cámara contra López es válida hasta el lunes 25/11. “El desacato a la abogada López sólo durará hasta mañana. Si los miembros del Comité no hacen más preguntas, ella puede irse a casa”, dijo.

Según Duterte, López insistió en que sus abogados permanecieran en la puerta de su habitación del hospital las 24 horas del día y también solicitó una reunión diaria con ellos.

“Se despertó varias veces durante la noche y tuvo 3 sueños en los que alguien la asfixiaba con una almohada. No tenía apetito y comía fruta para tomar sus medicamentos”, dijo Duterte.

Duterte compartió que López le había “permitido” dejar VMMC para "ver a mis hijos siempre y cuando el senador 'Bong' Go me reemplazara y yo regresara por la noche”.

Horas después de que la Vicepresidenta partiera a visitar a sus hijos, la senadora Imee Marcos, hermana mayor del Presidente, llegó en helicóptero al VMMC donde se encuentra López.

milei-villarruel.jpg Javier Milei y Victoria Villarruel.

El poder de desacato

Texto de Jeannette I. Andrade y Krixia Subingsubing en el Philippine Daily Inquirer, que explica el motivo de la amenaza de la Vice al Presidente:

"¿Cuál es el alcance del poder del Congreso para detener a sus funcionarios fuera de sus instalaciones?

Estas preguntas, para los expertos legales, podrían eventualmente ser impugnadas ante los tribunales a la luz del acalorado enfrentamiento entre la vicepresidenta Sara Duterte y la Cámara de Representantes, que buscó trasladar a su jefa de gabinete, Zuleika López, a la Institución Correccional para Mujeres de Mandaluyong (CIW) para cumplir con su citación por desacato la madrugada del sábado.

El abogado de derechos humanos Chel Diokno señaló que si bien el poder de desacato es un “poder amplio, [si] ese poder puede ejercerse y cómo puede ejercerse podría estar sujeto a revisión judicial”.

“El lugar de detención es una cuestión que eventualmente podría llegar a los tribunales”, dijo.

El poder de desacato es una facultad inherente del Congreso para obligar a los testigos a testificar o presentar documentos durante las investigaciones legislativas. Recientemente, el comité de la Cámara de Representantes que investiga las actividades delictivas vinculadas a la administración de Duterte lo ha popularizado. Ha citado a docenas de personas en desacato por mentir, negarse a asistir o negarse a responder las preguntas de los legisladores.

Las personas citadas por desacato suelen ser recluidas en el centro de detención de la Cámara con capacidad para 16 personas. Sin embargo, algunas personas de recursos son recluidas en cárceles de la ciudad cuando el centro está lleno o, en el caso de la presunta accionista de una empresa de juegos offshore, Cassandra Ong, son transferidas a la CIW cuando enfrentan múltiples citaciones por desacato.

El consultor constitucionalista y de políticas Michael Henry Yusingco dijo que si bien un fallo de la Corte Suprema de 2023 aclaró el alcance de los poderes de desacato del Congreso, la Constitución no le permite imponer un castigo penal.

El CIW es un centro para delincuentes convictos, como señaló López cuando se resistió a ser trasladada. Pero la Cámara dijo que simplemente querían trasladarla a un centro con suficiente seguridad para atender a Duterte, quien había insistido en quedarse con ella durante su detención.

Yusingco dijo que el Congreso ni siquiera tiene el poder de detener a personas fuera de su sede “sólo por la definición misma de quiénes son”.

“Son legisladores, no jueces. Por lo tanto, los procedimientos que llevan a cabo son de carácter y propósito legislativos, no son procedimientos penales. Y, por lo tanto, los legisladores no pueden imponer ningún castigo penal, por lo que no pueden enviar ni detener a nadie a una prisión”, dijo Yusingco.

Por eso, añadió, el fallo de 2023 fue claro sobre las limitaciones de los poderes de desacato del Congreso.

El fallo señaló que si bien el Congreso no tiene impedimentos para obligar a sus personas de recursos o testigos a comparecer en sus procedimientos, sus poderes de investigación legislativa están sujetos a tres limitaciones:

debe ser en “ayuda de la legislación”;

debe llevarse a cabo de conformidad con sus reglas de procedimiento debidamente publicadas; y

deben respetarse los derechos de las personas que comparezcan o se vean afectadas por dichas investigaciones.

La detención también debe durar sólo hasta la conclusión de la investigación legislativa, dijo la Corte Suprema.

Cuando se le pidió un comentario, el secretario general de la Cámara, Reginald Velasco, sostuvo que López fue tratada bien y no fue sometida a ningún maltrato.

“Las afirmaciones de una respuesta tardía son infundadas... Después de recibir un certificado de buena salud en VMMC (Veterans Memorial Medical Center), el personal de OVP (Oficina del Vicepresidente) trasladó a la abogada López al St. Luke's Medical Center para una evaluación más exhaustiva. Se la declaró estable y, posteriormente, regresó a VMMC, acompañada por representantes de la Cámara de Representantes para garantizar su seguridad”, dijo Velasco."

