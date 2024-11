La China Suárez dice basta: ¿A quién llevará ante la justicia?

Además, agregó que Suárez se siente atraída por “el macho deseado por todas”. En este caso, refiriéndose al joven piloto, señaló: “Ella va como un gato y marca el territorio, lo mea todo”.

No obstante, como si fuera poco, Cirio también opinó que la actriz busca validación a través de su elección de parejas.

“Porque el macho deseado por todas, que puede estar con cualquiera, la elige a ella, que es conforme a la mirada del hombre, y se siente especial”, culminó diciendo. “Porque el macho deseado por todas, que puede estar con cualquiera, la elige a ella, que es conforme a la mirada del hombre, y se siente especial”, culminó diciendo.

Porque Martín Cirio la destruyó por seguir a Colapinto: "¿Es necesario ser tan p###? ¿Cada macho que aparece tenés que ir a seguirlo? ¿Podes dejar una pija sin chupar?”.

Un conflicto con antecedentes

Sin embargo, el enfrentamiento entre Suárez y Cirio no es del todo nuevo. La relación entre ambos parecía haber tenido cierta cordialidad en el pasado. Incluso, según el propio influencer, formaban parte de la lista de “mejores amigos” en Instagram. Sin embargo, Cirio remarcó una supuesta incongruencia por parte de la actriz. “Cuando a ella le pasó lo que le pasó, hizo un posteo diciendo ‘me tiraron a la jaula de los lobos’... ¿Pero ese razonamiento no lo tuviste cuando pasó lo mío? Ya sé que a ella le chupa tres huevos, pero viste cuando decís: ‘¿Aplica solamente a vos? No, también aplica a otras personas, como a mí’”, declaró, refiriéndose a la falta de apoyo que sintió de su parte.

Cabe recordar que en octubre de 2020, Martín Cirio enfrentó una situación crítica en su carrera cuando se viralizaron antiguos tuits que derivaron en acusaciones de pedofilia. Si bien la justicia lo declaró inocente, el escándalo lo alejó de las redes sociales por un tiempo, marcando un antes y un después en su vida pública. En mayo de 2023, Cirio anunció la producción de un documental para abordar lo que vivió tras aquella polémica, y en ese contexto, volvió a lanzar críticas hacia Suárez.

Para la actriz, esta disputa parece ser una línea que ya no está dispuesta a cruzar. Si bien ha enfrentado numerosos rumores y acusaciones en su trayectoria, lo dicho por Cirio parece haber sobrepasado un límite. La carta documento enviada al influencer demuestra que Suárez no está dispuesta a tolerar más ataques a su vida personal y su reputación.

Aunque el desenlace de este enfrentamiento judicial aún es incierto, lo que queda claro es que la figura de la China Suárez sigue generando tanto interés como controversia.

