Javier Milei entre los 'celestes' y los 'rojo punzó' (y el "kirchnerismo de derecha")

Es cierto que Feinmann tiene muchas vidas y una piel curtida: fue kirchnerista en días de Néstor K, tal como toda Radio 10 con Daniel Hadad; luego se enfrentó a los nuevos dueños, Cristóbal López y Fabián de Sousa aunque no fue por ideología, ingresó al multimedios América, más tarde emigró a LN+ para hacer la campaña del PRO que terminó convertida en la antesala del 'mileismo', y ahora regresa al multimedios América para hacer 'mileísmo prolijo'. La ofensiva del 'Gordo Dan' no va a impactarle demasiado. Pero refleja la coyuntura intensa, el nerviosismo pese a que Milei festeja el éxito de la economía. A varios les resultó alarmante la soledad de Milei en el G20, que pudo ser mayor si no hubiera pasado antes por Baires, Emmanuel Macron, enviado del G7 a contener al libertario argento.