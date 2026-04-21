Telefe de mal en peor: El conductor que todavía no arrancó y la gente ya pide que lo saquen

"Otro formato que se cargaron", añadió un tercero. "Gracias por la info. Me lo pierdo sin falta", cerró otro con ironía.

El rechazo fue transversal. No hubo debate: la mayoría de quienes se expresaron coincidieron en que la elección no convence.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/i/status/2046644739219272032&partner=&hide_thread=false Primicia !! Nico Vázquez es el. Nuevo conductor de Pop Star

Ayer firmó su contrato.

En mayo arranca equipo a trabajar y el

Programa quieren que salga en junio / julio pic.twitter.com/eMo9w0ux15 — Paula Varela (@Palivarela) April 21, 2026 Publicación en X de @Palivarela.

Telefe acelera el casting

Sin embargo, más allá de la polémica por el conductor, Telefe sí dio un paso concreto y oficial: el 1° de abril lanzó en sus redes la convocatoria abierta para participar del certamen. El mensaje fue claro: "Tu talento quiere llevarte lejos. #Popstars quiere conocerte".

La competencia está dirigida a jóvenes de entre 18 y 25 años, y el posteo incluye el link para anotarse. Ese sí fue un movimiento oficial del canal, a diferencia de la designación del conductor, que por ahora descansa únicamente en la palabra de Varela y otros periodistas.

Embed - Telefe on Instagram: "Tu talento puede llevarte lejos ¡#Popstars quiere conocerte! Entrá y anotate mitelefe.com/casting-popstars" View this post on Instagram Publicación en Instagram de Telefe.

¿Es una buena idea poner a Nicolás Vázquez al frente de "Popstars"?

La pregunta queda abierta. Vázquez es un actor con trayectoria sólida en el teatro comercial y la televisión, pero conducir un reality musical de estas características es otro juego. El público, al menos el que se expresó en redes, no parece convencido.

Telefe tiene una apuesta importante entre manos. "Popstars" fue un fenómeno real en su momento y hay nostalgia genuina alrededor del formato. Pero la nostalgia sola no alcanza: necesita producción, talento arriba del escenario y, sobre todo, una conducción que conecte con el público joven al que apunta. Si la información de Varela se confirma, la pelota quedará en la cancha de Vázquez para demostrar que la elección no fue un error.

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