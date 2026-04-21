Todavía no hay confirmación oficial de Telefe, pero la periodista Paula Varela aseguró en las últimas horas que, Nicolás Vázquez ya firmó su contrato para conducir el regreso de "Popstars".
"ME LO PIERDO SIN FALTA"
Telefe de mal en peor: El conductor que todavía no arrancó y la gente ya pide que lo saquen
El regreso de "Popstars" en Telefe toma forma, aunque un dato de Paula Varela sobre el conductor desató críticas antes del estreno.
El nombre del actor no era el más mencionado entre los candidatos que venían sonando para el ciclo, lo que hizo que la revelación generara aún más ruido.
Según lo dicho por la panelista de Intrusos, "el equipo de producción comenzaría a trabajar en mayo, con la mira puesta en un estreno que estaría previsto para junio/julio". Los tiempos son ajustados, pero el formato ya tiene historia y estructura propia, lo que podría agilizar la puesta en marcha.
Las redes no dejan pasar una
"Popstars" es, para quienes no lo recuerdan, la competencia musical que en su momento llevó a la cima a dos de los grupos más icónicos del pop argentino: Bandana y Mambrú. Su regreso despertó expectativa genuina... hasta que empezó a circular el nombre del conductor.
Apenas Paula Varela publicó la información en su cuenta de X, la reacción del público fue inmediata y, en su gran mayoría, negativa. Los comentarios se acumularon rápido: "La peor elección", escribió un usuario sin vueltas. "Nada q ver. ¿Por qué la gente está dejando de ver Telefe? Justamente por esto. Ponen a cualquiera a conducir", sumó otro.
"Otro formato que se cargaron", añadió un tercero. "Gracias por la info. Me lo pierdo sin falta", cerró otro con ironía.
El rechazo fue transversal. No hubo debate: la mayoría de quienes se expresaron coincidieron en que la elección no convence.
Telefe acelera el casting
Sin embargo, más allá de la polémica por el conductor, Telefe sí dio un paso concreto y oficial: el 1° de abril lanzó en sus redes la convocatoria abierta para participar del certamen. El mensaje fue claro: "Tu talento quiere llevarte lejos. #Popstars quiere conocerte".
La competencia está dirigida a jóvenes de entre 18 y 25 años, y el posteo incluye el link para anotarse. Ese sí fue un movimiento oficial del canal, a diferencia de la designación del conductor, que por ahora descansa únicamente en la palabra de Varela y otros periodistas.
¿Es una buena idea poner a Nicolás Vázquez al frente de "Popstars"?
La pregunta queda abierta. Vázquez es un actor con trayectoria sólida en el teatro comercial y la televisión, pero conducir un reality musical de estas características es otro juego. El público, al menos el que se expresó en redes, no parece convencido.
Telefe tiene una apuesta importante entre manos. "Popstars" fue un fenómeno real en su momento y hay nostalgia genuina alrededor del formato. Pero la nostalgia sola no alcanza: necesita producción, talento arriba del escenario y, sobre todo, una conducción que conecte con el público joven al que apunta. Si la información de Varela se confirma, la pelota quedará en la cancha de Vázquez para demostrar que la elección no fue un error.
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