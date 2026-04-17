"NO SE PUEDEN NI VER"
Telefe desató la guerra entre su figura más ambiciosa y una conductora histórica
Arde Telefe por la feroz guerra entre una mediática imparable y una conductora veterana de Telefe por el horario central. Dos tanques, pero espacio para uno.
Un solo lugar en la grilla: por qué Telefe debe elegir entre dos tanques
La interna tiene nombres propios que cualquiera conoce: Wanda Nara y Verónica Lozano. Pero el quid del conflicto no es personal sino estructural: qué formato se queda con el horario estelar y cuál deberá esperar o resignarse.
Según detalló Santiago Sposato en A la Tarde, la tensión escaló a un punto donde ellas ya no lo pueden disimular: "Hoy no se pueden ni ver y la pelea es por el futuro. Se están disputando un espacio de poder. No están compitiendo por un proyecto, cada una tiene el suyo, pero hay un solo lugar para un proyecto".
Ese "solo lugar" es el espacio que quedará libre una vez que termine Gran Hermano, el programa que hoy domina la pantalla y que mueve a la audiencia (a pesar de sus tan bajos números de rating). Lo que venga después necesita sostener (o intentar mejorar) los números del reality.
Partiendo de esa base, MasterChef Celebrity, que condujo Wanda, tiene varios antecedentes fuertes: promedió los 15 puntos de rating y llegó a alcanzar picos de más de 20 (sobre todo en la final), logrando imponerse frente a otros tanques del propio canal. Bake Off, ciclo encabezado por Vero, tiene un perfil distinto, más familiar y menos explosivo, pero con un público fiel que le garantiza estabilidad.
Ahí aparece el dilema: apostar a lo que tiene potencia comprobada o a un formato más moderado pero consistente. Telefe no puede poner ambos al aire en simultáneo porque se canibalizarían, tanto en audiencia como en pauta publicitaria. Y eso obliga a tomar una decisión que inevitablemente deja a uno afuera.
Cómo se gestó el conflicto entre Wanda Nara y Verónica Lozano
El conflicto se explica más por cómo se manejó la interna. De acuerdo a lo que trascendió, el canal habría jugado a dos puntas, creando un escenario bastante incómodo que se terminó filtrando en lo cotidiano. "En su momento le prometieron a una ese espacio y por atrás le prometieron a la otra", explicó Sposato. La descripción que circula en los pasillos grafica bien la situación: "Si se cruzan en un pasillo se besan, se abrazan, se dicen ‘qué linda que estás’. Pero si se separan se tiran mala onda".
En ese marco, también se enfrentan dos perfiles bien distintos. Por un lado, Wanda, que se viene construyendo tanto en los medios como en plataformas, sumando proyectos en música, ficción y entretenimiento. Del otro lado, Verónica Lozano, con una trayectoria más larga y establecida, liderando hace años la tarde del canal con Cortá por Lozano y con un vínculo sólido con la audiencia.
Mientras tanto, el impacto de esta decisión ya se empieza a ver en otras áreas. En el caso de Lozano, tendría avanzado un esquema de reemplazo para su programa diario, donde se barajan algunos nombres como Sol Pérez. Y en paralelo, Nara sigue comprometida con una serie, una película y hasta posibles formatos nuevos.
La conclusión es que alguien va a tener que ceder, porque es imposible sostener dos apuestas fuertes en el mismo terreno. Sea cual sea la decisión final, no se va a definir solo una grilla, sino también quién se queda con el poder simbólico del prime time.
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