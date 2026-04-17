Telefe desató la guerra entre su figura más ambiciosa y una conductora histórica

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/AmericaTV/status/2044885183824904684&partner=&hide_thread=false VERO LOZANO Y WANDA NARA: GUERRA POR MASTERCHEF



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Ahí aparece el dilema: apostar a lo que tiene potencia comprobada o a un formato más moderado pero consistente. Telefe no puede poner ambos al aire en simultáneo porque se canibalizarían, tanto en audiencia como en pauta publicitaria. Y eso obliga a tomar una decisión que inevitablemente deja a uno afuera.

Cómo se gestó el conflicto entre Wanda Nara y Verónica Lozano

El conflicto se explica más por cómo se manejó la interna. De acuerdo a lo que trascendió, el canal habría jugado a dos puntas, creando un escenario bastante incómodo que se terminó filtrando en lo cotidiano. "En su momento le prometieron a una ese espacio y por atrás le prometieron a la otra", explicó Sposato. La descripción que circula en los pasillos grafica bien la situación: "Si se cruzan en un pasillo se besan, se abrazan, se dicen ‘qué linda que estás’. Pero si se separan se tiran mala onda".

En ese marco, también se enfrentan dos perfiles bien distintos. Por un lado, Wanda, que se viene construyendo tanto en los medios como en plataformas, sumando proyectos en música, ficción y entretenimiento. Del otro lado, Verónica Lozano, con una trayectoria más larga y establecida, liderando hace años la tarde del canal con Cortá por Lozano y con un vínculo sólido con la audiencia.

image La decisión final sobre a quién le dará prioridad Telefe definirá tanto la grilla como también el modelo de figura que el canal pondrá al frente en su horario central.

Mientras tanto, el impacto de esta decisión ya se empieza a ver en otras áreas. En el caso de Lozano, tendría avanzado un esquema de reemplazo para su programa diario, donde se barajan algunos nombres como Sol Pérez. Y en paralelo, Nara sigue comprometida con una serie, una película y hasta posibles formatos nuevos.

La conclusión es que alguien va a tener que ceder, porque es imposible sostener dos apuestas fuertes en el mismo terreno. Sea cual sea la decisión final, no se va a definir solo una grilla, sino también quién se queda con el poder simbólico del prime time.

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