Telefe en llamas: Denuncian "favores" de una figura para escalar y estalla el escándalo

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/laschicasyyo/status/2044234181421482026&partner=&hide_thread=false FURIA EXPONE A LA TORA Y A #GranHermano



''Daniela es como 'La tora' de mi edición, se garchó a un montón de productores y por eso la llaman'' con que ahora sabemos porque la tora conduce streams sin tener ningún talento..pic.twitter.com/QDsoRIV6Kp — sandra (@laschicasyyo) April 15, 2026

La frase se replicó en X a una velocidad difícil de frenar. En pocas horas, acumuló más de 100 mil menciones, según métricas de tendencias, y generó una catarata de teorías, capturas de chats sin verificar y discusiones cruzadas entre usuarios

Tanto Furia como La Tora fueron dos de las jugadoras más populares de Gran Hermano, ambas con su base de fanáticos y seguidores, lo que explica por qué cualquier declaración vinculada al reality tiene impacto inmediato, pero también por qué este tipo de acusaciones pegan directamente en la estructura que sostiene el negocio.

Del cruce al escándalo: la pelea que ya no es solo mediática

Del otro lado, Lucila "La Tora" Villar no eligió quedarse callada. Al contrario: respondió rápido, igual de filosa que su excompañera y con un golpe al plano personal: "Que en vez de hablar de mí, controle su ganado que se está pasando para mi finca".

tweet-2044252126671495245 Lucila Villar respondió con una frase irónica que apuntó a lo personal mientras se reavivan viejos rumores entre ella y Santiago del Moro. Fuente: X

Ver posteo original en X

En paralelo, el escándalo volvió a traer a la superficie viejos rumores que la habían vinculado a Santiago del Moro. Aunque en su momento tanto el conductor como la influencer negaron cualquier relación que no fuera profesional, el contexto actual hizo que esas versiones resurjan con fuerza en redes.

En la televisión argentina, y en especial en formatos como Gran Hermano, las figuras no se construyen dependiendo de un solo factor. Hay talento, sí, pero también hay exposición, estrategia, timing y contactos. Pensar que todo es acomodo es simplificar demasiado una dinámica que es mucho más compleja.

---------------------------------------------------------------------

Más contenido en Urgente24

Otra cadena de electrodomésticos, en problema, bajó persianas súbitamente

Sacudón en TN por la periodista que se fue y lanzó duras frases contra el canal

SUV Toyota Yaris Cross en jaque: El fuerte rival que lo quiere destronar

Ford Territory: La SUV premium que ya no es tan accesible

Alerta naranja por tormentas, fuertes vientos y granizo para el miércoles 15/4