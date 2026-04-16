El mundo de Gran Hermano volvió a prenderse fuego, pero esta vez lejos de la casa y metido de lleno en el barro mediático. Una acusación fuerte a una exparticipante volvió a poner la lupa sobre cómo se construyen algunas carreras dentro de Telefe, y dejó flotando una duda incómoda que no es nueva pero sí cada vez más visible.
"SE GARCH... PRODUCTORES"
Telefe en llamas: Denuncian "favores" de una figura para escalar y estalla el escándalo
Telefe sacudido por acusaciones picantes y palitos sin filtro entre dos populares figuras que se dijeron de todo en redes. Puro escándalo de Gran Hermano.
Sin vueltas: una ex Gran Hermano dispara y escandaliza a Telefe
Las dos protagonistas de esta pelea son dos enemigas juradas del reality más famoso de Telefe (que hoy en día lucha por mantenerse a flote): Furia Scaglione y Lucila Villar.
El conflicto se desató cuando Juliana Scaglione, desde su participación en un reality en España, decidió ir al frente y apuntar directamente contra "La Tora", con quien ya se había cruzado anteriormente.
Furia cuestionó la exposición constante de su excompañera de Gran Hermano en eventos del canal (incluyendo coberturas deportivas, streams y alfombras rojas) y hasta dejó entrever que esa presencia no sería casual.
Ahí fue donde todo se desmadró, en una charla que se viralizó en redes, donde lanzó: "Daniela es como 'La Tora' de mi edición, se garchó a un montón de productores y por eso la llaman".
La frase se replicó en X a una velocidad difícil de frenar. En pocas horas, acumuló más de 100 mil menciones, según métricas de tendencias, y generó una catarata de teorías, capturas de chats sin verificar y discusiones cruzadas entre usuarios
Tanto Furia como La Tora fueron dos de las jugadoras más populares de Gran Hermano, ambas con su base de fanáticos y seguidores, lo que explica por qué cualquier declaración vinculada al reality tiene impacto inmediato, pero también por qué este tipo de acusaciones pegan directamente en la estructura que sostiene el negocio.
Del cruce al escándalo: la pelea que ya no es solo mediática
Del otro lado, Lucila "La Tora" Villar no eligió quedarse callada. Al contrario: respondió rápido, igual de filosa que su excompañera y con un golpe al plano personal: "Que en vez de hablar de mí, controle su ganado que se está pasando para mi finca".
En paralelo, el escándalo volvió a traer a la superficie viejos rumores que la habían vinculado a Santiago del Moro. Aunque en su momento tanto el conductor como la influencer negaron cualquier relación que no fuera profesional, el contexto actual hizo que esas versiones resurjan con fuerza en redes.
En la televisión argentina, y en especial en formatos como Gran Hermano, las figuras no se construyen dependiendo de un solo factor. Hay talento, sí, pero también hay exposición, estrategia, timing y contactos. Pensar que todo es acomodo es simplificar demasiado una dinámica que es mucho más compleja.
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