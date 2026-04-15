Telefe corrió su noticiero para pasar a Di María, pero "Fideo" no jugó

Luego, la delegación partió sin su máxima figura y el interés por el encuentro cayó de manera vertical.

La gran figura canalla se quedó en Rosario para trabajar en su recuperación. De hecho, Angelito tampoco fue parte del equipo que cayó ante Huracán en el Palacio Ducó el fin de semana pasado. La gran figura canalla se quedó en Rosario para trabajar en su recuperación. De hecho, Angelito tampoco fue parte del equipo que cayó ante Huracán en el Palacio Ducó el fin de semana pasado.

Fue la crónica de una ausencia anunciada:

1-Di María arrastra dolores desde la previa al clásico con Newell´s.

2-Jugó contra el rojinegro en una pierna y, a pesar de ello, hizo un gol. Luego, debió ser reemplazado.

3-Descansó contra Argentinos Juniors y entró apenas 30 minutos frente a Banfield donde dio vuelta un resultado negativo con apenas 2 pinceladas.

4-Ni siquiera fue al banco con Independiente Rivadavia y Atlético Tucumán.

La pregunta se cae de cajón. ¿Valía la pena arriesgar el Prime Time del canal líder si la ausencia de Di María era más que probable. La pregunta se cae de cajón. ¿Valía la pena arriesgar el Prime Time del canal líder si la ausencia de Di María era más que probable.

Crece-el-temor-en-Rosario-Central-por-la-situación-de-Ángel-Di María Telefe se quedó sin Ángel Di María FOTO @LigaAFA

Telefe se queda pronto sin el fútbol

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Central ganó 1 a 0 en Paraguay con gol de Enzo Copetti, en medio de un partido bastante aburrido.