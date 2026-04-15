El rating no acompañó al “canal de las pelotas” (Telefe) en la tarde-noche del miércoles 15 de abril según Kantar Ibope: #Rating 19:52;; #AhoraCaigo 5.3 puntos; #Libertadores 4.9 puntos; #SQP 4.0 puntos; #Telenueve 3.3 puntos y #TVPNoticias 0.4 puntos.
COPA LIBERTADORES SIN RATING
Telefe corrió su noticiero para pasar a Di María, pero "Fideo" no jugó
Central vs Libertad de Paraguay no sonaba atractivo: guaraníes habían perdido y el canalla empatado en el debut. Telefe apostó por Ángel Di María, que no viajó.
El viejo canal 11 fue superado por el programa de juegos de Darío Barassi y casi es rebasado también por el de Yanina Latorre (América “Sálvese quien pueda”).
Para colmo, los canales deportivos también pasaron el partido y lo mismo pasó con canales gratuitos de You Tube. Cada Noche, Telefe Noticias suele medir el doble de lo que rindió la Copa Libertadores de América.
¿Qué pasó con Di María?
Sintió una molestia y no viajó a Asunción. El problema sería en el aductor derecho, la zona que en el último tiempo lo tuvo a maltraer.
Luego, la delegación partió sin su máxima figura y el interés por el encuentro cayó de manera vertical.
Fue la crónica de una ausencia anunciada:
1-Di María arrastra dolores desde la previa al clásico con Newell´s.
2-Jugó contra el rojinegro en una pierna y, a pesar de ello, hizo un gol. Luego, debió ser reemplazado.
3-Descansó contra Argentinos Juniors y entró apenas 30 minutos frente a Banfield donde dio vuelta un resultado negativo con apenas 2 pinceladas.
4-Ni siquiera fue al banco con Independiente Rivadavia y Atlético Tucumán.
Telefe se queda pronto sin el fútbol
Disfruta el último año de Copa Libertadores y selección argentina pero desde 2027, se quedará sin ese contenido Premium.
Central ganó 1 a 0 en Paraguay con gol de Enzo Copetti, en medio de un partido bastante aburrido.