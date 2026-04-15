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COPA LIBERTADORES SIN RATING

Telefe corrió su noticiero para pasar a Di María, pero "Fideo" no jugó

Central vs Libertad de Paraguay no sonaba atractivo: guaraníes habían perdido y el canalla empatado en el debut. Telefe apostó por Ángel Di María, que no viajó.

15 de abril de 2026 - 21:34
Telefe y Ángel Di María

Telefe y Ángel Di María

Foto: ARCHIVO NA

El viejo canal 11 fue superado por el programa de juegos de Darío Barassi y casi es rebasado también por el de Yanina Latorre (América “Sálvese quien pueda”).

Para colmo, los canales deportivos también pasaron el partido y lo mismo pasó con canales gratuitos de You Tube. Cada Noche, Telefe Noticias suele medir el doble de lo que rindió la Copa Libertadores de América.

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La ausencia de Angelito quitó emoción a un partido jugado en una cancha guaraní poco atractiva, a pesar de que miles de rosarinos lo “pintaron” con sus colores auriazules. La ausencia de Angelito quitó emoción a un partido jugado en una cancha guaraní poco atractiva, a pesar de que miles de rosarinos lo “pintaron” con sus colores auriazules.

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¿Qué pasó con Di María?

Sintió una molestia y no viajó a Asunción. El problema sería en el aductor derecho, la zona que en el último tiempo lo tuvo a maltraer.

Luego, la delegación partió sin su máxima figura y el interés por el encuentro cayó de manera vertical.

La gran figura canalla se quedó en Rosario para trabajar en su recuperación. De hecho, Angelito tampoco fue parte del equipo que cayó ante Huracán en el Palacio Ducó el fin de semana pasado. La gran figura canalla se quedó en Rosario para trabajar en su recuperación. De hecho, Angelito tampoco fue parte del equipo que cayó ante Huracán en el Palacio Ducó el fin de semana pasado.

Fue la crónica de una ausencia anunciada:

1-Di María arrastra dolores desde la previa al clásico con Newell´s.

2-Jugó contra el rojinegro en una pierna y, a pesar de ello, hizo un gol. Luego, debió ser reemplazado.

3-Descansó contra Argentinos Juniors y entró apenas 30 minutos frente a Banfield donde dio vuelta un resultado negativo con apenas 2 pinceladas.

4-Ni siquiera fue al banco con Independiente Rivadavia y Atlético Tucumán.

La pregunta se cae de cajón. ¿Valía la pena arriesgar el Prime Time del canal líder si la ausencia de Di María era más que probable. La pregunta se cae de cajón. ¿Valía la pena arriesgar el Prime Time del canal líder si la ausencia de Di María era más que probable.

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Central ganó 1 a 0 en Paraguay con gol de Enzo Copetti, en medio de un partido bastante aburrido.

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