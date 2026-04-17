Telefe se llenó de policías y explotó todo: Qué pasó y a quién fueron a buscar

Qué dijo la participante de Gran Hermano y cómo impacta en la casa

Después de firmar la notificación, La Maciel volvió visiblemente afectada y decidió dar su versión en el confesionario, mostrando tanto su estado emocional como su interpretación del conflicto judicial.

"Me movió la cabeza y sé de dónde viene", arrancó. En su relato, vinculó la denuncia con una historia familiar: "Todo empezó un día cuando mi hermana, que ya no está en este mundo, vino a contarme que ya no podía trabajar en la calle porque había alguien que le sacaba plata".

A partir de ahí, comenzó a defenderse asegurando que fue ella quien impulsó denuncias en el pasado: "Yo simplemente denuncié a dos personas, junté testigos y cuando cayeron presos, cayó mucha gente". En ese marco, insistió en su inocencia de manera contundente: "Nunca jamás exploté a nadie, jamás".

image La participante de Gran Hermano negó las acusaciones y afirmó haber sido denunciante en el pasado, vinculando el caso a una historia familiar.

También se enfocó en las consecuencias personales que, según su versión, arrastra desde entonces: "Desde que pasó eso me acosaron en las redes sociales", y agregó que incluso atravesó situaciones de riesgo: "Tuve que vivir con la Gendarmería afuera de casa".

Dado que el aislamiento hace más fuerte cualquier situación emocional, en este caso se sumó la incertidumbre sobre lo que ocurre afuera. La participante expresó preocupación por su entorno cercano: "Pero soy inocente y sé cómo probarlo, aunque siento que mi familia la debe estar pasando mal".

Por ahora, desde la producción no hay cambios sobre su continuidad dentro del programa. La notificación judicial no implica una detención ni una medida restrictiva inmediata, por lo que Maciel sigue en competencia.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/AmericaTV/status/2044869119112044967&partner=&hide_thread=false ESCÁNDALO EN GH: LA POLICÍA FUE A NOTIFICAR A LA 'MACIEL'



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De todos modos, cuando una causa judicial entra en escena, el juego deja de ser solo un juego, y la televisión queda expuesta a un terreno donde el rating convive con responsabilidades que no siempre son fáciles de manejar.

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