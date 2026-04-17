En Telefe se vivió un momento insólito que terminó descolocando a todos: apareció la Policía Federal y el clima cambió en segundos dentro de Gran Hermano. No era show ni acting, fue un procedimiento real que dejó al reality bajo la observación de todos y con ganas de saber qué pasó.
"SOY INOCENTE"
Telefe se llenó de policías y explotó todo: Qué pasó y a quién fueron a buscar
La Policía Federal cayó en Telefe y se armó un revuelo fuerte dentro del canal. Nadie entiende qué pasó y ahora todos miran de reojo lo que puede venir.
Cómo fue la intervención de la Policía Federal en Telefe
Durante horas circuló como versión, pero al final terminó siendo confirmado al aire por Santiago del Moro: la presencia de efectivos de la Policía Federal tenía como objetivo notificar judicialmente a una participante de Gran Hermano Generación Dorada. Se trata de Jéssica "La Maciel" Maciel, quien enfrenta una denuncia por presunta explotación sexual, regenteo y maltrato.
La causa está radicada en el Juzgado Federal N°2 de San Martín y se originó a partir del testimonio de 17 jóvenes trans, cuyos relatos fueron recopilados por la Asociación Civil Madres Víctimas. Según explicó en su momento Ángel de Brito en LAM (América TV), el expediente está caratulado como "averiguación de ilícito", lo que implica que se encuentra en etapa inicial, sin condena ni imputación firme.
Cabe aclarar que Maciel no tenía antecedentes penales al ingresar al programa, algo que fue validado con el Certificado de Antecedentes Penales exigido por la producción antes de firmar el contrato, tal como aclaró Del Moro.
El procedimiento dentro del reality se realizó en el confesionario, el único espacio donde los participantes pueden tener contacto controlado con el exterior. Allí, la participante firmó la documentación frente a un oficial, sin romper formalmente el aislamiento, una modalidad que, según explicó Laura Ubfal en su cuenta de X, "ya pasó otras veces".
Qué dijo la participante de Gran Hermano y cómo impacta en la casa
Después de firmar la notificación, La Maciel volvió visiblemente afectada y decidió dar su versión en el confesionario, mostrando tanto su estado emocional como su interpretación del conflicto judicial.
"Me movió la cabeza y sé de dónde viene", arrancó. En su relato, vinculó la denuncia con una historia familiar: "Todo empezó un día cuando mi hermana, que ya no está en este mundo, vino a contarme que ya no podía trabajar en la calle porque había alguien que le sacaba plata".
A partir de ahí, comenzó a defenderse asegurando que fue ella quien impulsó denuncias en el pasado: "Yo simplemente denuncié a dos personas, junté testigos y cuando cayeron presos, cayó mucha gente". En ese marco, insistió en su inocencia de manera contundente: "Nunca jamás exploté a nadie, jamás".
También se enfocó en las consecuencias personales que, según su versión, arrastra desde entonces: "Desde que pasó eso me acosaron en las redes sociales", y agregó que incluso atravesó situaciones de riesgo: "Tuve que vivir con la Gendarmería afuera de casa".
Dado que el aislamiento hace más fuerte cualquier situación emocional, en este caso se sumó la incertidumbre sobre lo que ocurre afuera. La participante expresó preocupación por su entorno cercano: "Pero soy inocente y sé cómo probarlo, aunque siento que mi familia la debe estar pasando mal".
Por ahora, desde la producción no hay cambios sobre su continuidad dentro del programa. La notificación judicial no implica una detención ni una medida restrictiva inmediata, por lo que Maciel sigue en competencia.
De todos modos, cuando una causa judicial entra en escena, el juego deja de ser solo un juego, y la televisión queda expuesta a un terreno donde el rating convive con responsabilidades que no siempre son fáciles de manejar.
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