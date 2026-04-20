Sin plata para salir: Qué comidas arrasan en las juntadas con amigos

¿Dónde se compra? El súper gana, pero el delivery avanza

Según el mismo informe, el 32% de los consultados opta por adquirir los ingredientes en el supermercado o en comercios del barrio y cocinar en casa. Es la opción más económica y la que mejor se adapta a reuniones donde el gasto se reparte entre varios.

Pero el delivery ya no es solo para cuando hay pereza. Las apps de pedidos ganaron un lugar fijo en la dinámica de los encuentros caseros, sobre todo cuando la reunión se arma con poco tiempo o cuando la cantidad de personas justifica tercerizar la comida.

Las apps de pedidos también muestran el pulso

Un informe de Pedidos Ya con datos de 2025 registró un crecimiento interanual del 18,5% en los pedidos de restaurantes, un dato que muestra que comer en casa no significa necesariamente cocinar. En el ranking de lo más pedido, la hamburguesa lidera. Le siguen helados, pizza, empanadas, panadería, sándwiches, sushi, milanesa, cafetería y pastas.

La pizza, sin embargo, tiene su propia lógica horaria: el pico de pedidos se produce los sábados cerca de las 21:00 horas, franja que coincide exactamente con las cenas grupales en casas particulares. Y la preferencia es contundente: la masa clásica supera el 95% de las elecciones, dejando a las variantes como la rellena o la de masa madre con una participación casi simbólica.

En cuanto a sabores, los cinco más pedidos son muzzarella, napolitana, especial con jamón y morrones, margarita y calabresa. Un podio tan previsible como irresistible.

El combo imbatible

Ahora bien, cuando la mesa es para varios, la pizza rara vez llega sola. Las empanadas y el fainá aparecen como acompañamientos casi automáticos. En el rubro empanadas, las más elegidas son las de jamón y queso, seguidas por las de carne y las de pollo.

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Un hábito que resiste

Lo que muestran estos datos es algo más que una lista de platos. Es la radiografía de cómo los argentinos sostienen sus redes incluso cuando el contexto económico complica las salidas. El lugar cambia, el presupuesto se ajusta, pero la necesidad de juntarse —y de comer bien mientras tanto— no desaparece.

El asado, la pizza y la picada no son solo comida. Son el formato en el que se sostiene buena parte de la vida social del país.

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