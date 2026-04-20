Peugeot rompe el mercado: El 3008 "francés" llega y deja en ridículo a sus rivales

peugeot 3008 gris

¿Qué tecnología trae el Peugeot 3008 y cómo cambia la experiencia de manejo?

Si el exterior llama la atención, el interior directamente juega en otra liga. El Peugeot 3008 incorpora el nuevo Panoramic i-Cockpit, un sistema que integra tablero e infotainment en una pantalla curva flotante de 21 pulgadas.

El volante compacto, los controles táctiles personalizables (i-Toggles) y el sistema i-Connect Advanced permiten configurar hasta 10 funciones a gusto del conductor. Además, ofrece compatibilidad inalámbrica con Android Auto y Apple CarPlay, navegación nativa y comandos por voz.

El confort también es protagonista con butacas con masajeador, climatizador bizona, cargador inalámbrico, techo panorámico y hasta un sistema llamado Clean Cabin, que filtra el aire del habitáculo.

¿El Peugeot 3008 es cómodo y espacioso para uso familiar?

Sí, y ahí es donde el modelo reafirma su ADN. El Peugeot 3008 mantiene su enfoque familiar con un habitáculo amplio tanto adelante como atrás. Cuatro adultos pueden viajar sin incomodidades, y el baúl de 588 litros lo posiciona como uno de los más prácticos de su segmento.

Los materiales elevan la experiencia. Alcántara, plásticos blandos, detalles metálicos y terminaciones de primer nivel, no hay sensación de “ahorro” en ningún rincón. Todo transmite calidad.

Eso sí, no todo es perfecto, porque la luneta trasera algo chica puede limitar la visibilidad, aunque esto se compensa con la cámara 360° y sensores.

¿Qué nivel de seguridad ofrece el Peugeot 3008 en Argentina?

En seguridad, el Peugeot 3008 llega con una batería completa que lo ubica entre los más equipados del mercado. Incluye seis airbags, controles de estabilidad y tracción, frenos ABS con EBD y asistencias para pendientes.

Pero lo más interesante está en las ADAS (asistencias a la conducción). Entre ellas se destacan:

Frenado autónomo de emergencia

Control crucero adaptativo con Stop&Go

Alerta de punto ciego de largo alcance

Mantenimiento de carril activo

Reconocimiento de señales de tránsito

Detector de fatiga

¿Cómo rinde el motor del Peugeot 3008 y qué mejoras trae?

Bajo el capot, el Peugeot 3008 apuesta por una fórmula conocida, pero optimizada. Mantiene el motor turbonaftero 1.6 THP, aunque ahora con 180 CV y 300 Nm de torque. Es decir, más potencia y mejor respuesta que su versión anterior.

La caja automática de seis marchas acompaña con suavidad, y el conjunto ofrece un andar equilibrado entre confort y dinamismo. No es un deportivo, pero tampoco se queda corto cuando se lo exige.

peugeot 3008 rojo

En números, acelera de 0 a 100 km/h en 9 segundos y alcanza los 215 km/h. El consumo promedio ronda los 8,2 litros cada 100 km.

Además, suma el sistema Advanced Grip Control, que permite mejorar la tracción en superficies complicadas como barro, arena o nieve. No es un 4x4, pero tampoco se achica fuera del asfalto.

¿Cuánto cuesta el Peugeot 3008 y vale la pena?

El nuevo Peugeot 3008 se ofrece en Argentina en una única versión, la GT, con un precio sugerido de $77.940.000. No es un valor bajo, pero tampoco apunta a serlo.

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