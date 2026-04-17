Stellantis y Microsoft anunciaron una colaboración estratégica de cinco años que acelera la integración de la IA en todo el ecosistema automotriz. El acuerdo va más allá de la nube o las herramientas de oficina: busca transformar cómo se diseñan, fabrican, venden y protegen los vehículos del futuro.
ALIANZAS ESTRATÉGICAS
Autos blindados con IA: La alianza de Stellantis y Microsoft para crear vehículos imposibles de hackear
Peugeot, Jeep y Fiat integrarán IA de Microsoft en 100 proyectos clave. El plan para blindar vehículos conectados contra ciberataques y reducir costos en 2026.
La alianza combina la escala global y la experiencia en ingeniería de Stellantis con las capacidades de IA, nube y ciberseguridad de Microsoft. El resultado esperado es una flota de vehículos más inteligentes, un ecosistema digital más conectado y una operación más ágil y segura.
- Atención al cliente y recomendaciones personalizadas (por ejemplo, sugerencias de conducción eficiente en ciudad para conductores de Peugeot).
- Desarrollo y validación de productos.
- Mantenimiento predictivo.
- Despliegue más rápido de nuevas funciones y servicios digitales.
Ned Curic, director de Ingeniería y Tecnología de Stellantis, destacó: “Contamos con más de 100 años de innovación orientada a crear productos, servicios y experiencias que los clientes adoren. A través de esta colaboración con Microsoft, aceleramos el impulso de nuestra IA en toda la empresa”.
¿Por qué el nuevo centro de ciberdefensa es la verdadera clave del acuerdo?
Stellantis desplegará un centro global de ciberdefensa impulsado por IA que protegerá vehículos conectados, sistemas informáticos, plantas de fabricación y productos digitales.
El objetivo es anticipar y detectar amenazas más rápido, garantizando protección coherente para los datos de los clientes y la continuidad operativa.
Este enfoque es cada vez más crítico: los autos modernos son dispositivos conectados que manejan datos sensibles y pueden ser blanco de ciberataques.
La alianza busca convertir la ciberseguridad en un elemento integrado en cada experiencia digital del vehículo.
Infraestructura y costos: el plan para recortar un 60% la huella hacia 2029
La compañía también modernizará su infraestructura en Microsoft Azure con el objetivo de reducir un 60% la huella de sus centros de datos para 2029.
Esto permitirá un ecosistema digital más escalable, ágil y sostenible, apoyando la entrega de servicios conectados y fortaleciendo la resiliencia en fabricación y logística.
Además, Stellantis equipará a su plantilla global con herramientas de IA de nivel empresarial.
Ya se implementaron 20.000 licencias de Microsoft 365 Copilot y se está desplegando un programa de formación para que los empleados las usen de forma efectiva en su trabajo diario.
El software reemplaza al motor como nueva regla de supervivencia en la industria
Esta alianza marca un nuevo capítulo en la transformación digital de la industria automotriz. La IA ya no es solo una herramienta interna o un asistente de voz: se integra directamente en el vehículo, en las operaciones y en la relación con el cliente.
Para Stellantis, significa acelerar la innovación y ofrecer experiencias más inteligentes y seguras. Para la industria en general, es una señal clara de que la competencia ya no se gana solo con motores o diseño, sino con software, datos y capacidad de IA.
El futuro del auto ya no es solo eléctrico. También es inteligente, conectado y protegido por IA.
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