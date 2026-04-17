Autos blindados con IA: La alianza de Stellantis y Microsoft para crear vehículos imposibles de hackear

El objetivo es anticipar y detectar amenazas más rápido, garantizando protección coherente para los datos de los clientes y la continuidad operativa.

Este enfoque es cada vez más crítico: los autos modernos son dispositivos conectados que manejan datos sensibles y pueden ser blanco de ciberataques.

La alianza busca convertir la ciberseguridad en un elemento integrado en cada experiencia digital del vehículo.

Infraestructura y costos: el plan para recortar un 60% la huella hacia 2029

La compañía también modernizará su infraestructura en Microsoft Azure con el objetivo de reducir un 60% la huella de sus centros de datos para 2029.

Esto permitirá un ecosistema digital más escalable, ágil y sostenible, apoyando la entrega de servicios conectados y fortaleciendo la resiliencia en fabricación y logística.

Además, Stellantis equipará a su plantilla global con herramientas de IA de nivel empresarial.

Ya se implementaron 20.000 licencias de Microsoft 365 Copilot y se está desplegando un programa de formación para que los empleados las usen de forma efectiva en su trabajo diario.

El software reemplaza al motor como nueva regla de supervivencia en la industria

Esta alianza marca un nuevo capítulo en la transformación digital de la industria automotriz. La IA ya no es solo una herramienta interna o un asistente de voz: se integra directamente en el vehículo, en las operaciones y en la relación con el cliente.

Para Stellantis, significa acelerar la innovación y ofrecer experiencias más inteligentes y seguras. Para la industria en general, es una señal clara de que la competencia ya no se gana solo con motores o diseño, sino con software, datos y capacidad de IA.

El futuro del auto ya no es solo eléctrico. También es inteligente, conectado y protegido por IA.

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