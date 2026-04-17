Alerta en las escuelas de Argentina: el dato que preocupa a todos los padres

Las clases están planificadas de una manera específica para poder tener un aprendizaje continuo y que no haya saltos que desorienten a los alumnos. Si se empieza a ver un contenido, es vital que haya un seguimiento y no ocurran interrupciones. La asistencia de los docentes y de los niños es crucial para que pueda desarrollarse una buena educación.

Tal y como reflejaron las pruebas Aprender, el ausentismo estudiantil es el factor principal que afecta el aprendizaje en la primaria. Así lo confirmaron casi el 50% de los directores. En una línea más abajo se encuentra también la impuntualidad de los estudiantes, que es un reflejo de muchas otras cuestiones.

En cuanto al ausentismo docente, se estima que alrededor del 19% de ellos está ausente a nivel internacional en un día típico en países en desarrollo. Las ausencias tienen un impacto inmediato en los resultados académicos incluso cuando hay reemplazos. Por ende, todo esto condiciona la educación de los niños y adolescentes. Un problema que se debe trabajar no solo entre personal docente sino también en casa.

---------------------------

Otras lecturas de Urgente24:

El SMN anunció paro el 24 de abril: Vuelos, barcos y más a ciegas

Desmantelaron "saladita" de Mar del Plata; corrupción, el tema más importante

Franco Colapinto fue duramente atacado por un piloto de Fórmula 1: "Inaceptable"

Así son las casas prefabricadas que llegaron de China a Argentina: se arman en 10 horas