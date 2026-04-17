El SMN anunció paro el 24 de abril: Vuelos, barcos y más a ciegas

Entre las más destacadas está la actividad aérea. Los reportes del SMN constituyen una base clave en el desarrollo de los planes de vuelo autorizados por ANAC y monitoreados por las torres de control, por lo que podría haber complicaciones o incluso cancelaciones totales en las operaciones programadas para el día 24 de abril.

Respecto a esto último, ATE anticipó que los despidos en el SMN podrían degradar significativamente la seguridad aerocomercial en Argentina, cuyo sistema depende directamente de la actividad mencionada. Esto, proyectado a lo largo del tiempo, derivaría en una caída de la consideración internacional del país en la comunidad aeronáutica.

Por otro lado, también podrían verse complicados los servicios de navegación fluvial. Esto afectaría a sectores como la pesca, el transporte y la logística que dependen de los reportes en tiempo real para su desarrollo.

Al mismo tiempo, el paro en el SMN complicaría las actividades agropecuarias y de cultivos. En especial aquellos que necesitan protección directa contra temporales y tormentas, como es el caso de los viñedos y otros delicados.

Por último, tampoco habría desarrollo total de actividades de defensa civil y gestión de emergencias.

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Qué es el SMN

El SMN es el Servicio Meteorológico Nacional de Argentina. Se trata de un organismo de prevención climática que depende del Ministerio de Defensa de la Nación, encabezado actualmente por Carlos Presti.

Entre sus tareas principales, el SMN emite alertas meteorológicas, elabora pronósticos diarios, proporciona información aeronáutica y realiza investigaciones sobre el desarrollo de distintos fenómenos climáticos.

Actualmente, cuenta con más de 130 estaciones descentralizadas en todo el país. Ellas son operadas en parte por más de 900 empleados entre civiles y militares.

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