Colaboradores del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anunciaron una medida de fuerza con paro informativo para el 24 de abril. La decisión corre en torno a la protesta por el despido inminente de 140 contratados en medio del recorte presupuestario empujado por el Gobierno nacional.
POR DESPIDOS
El SMN anunció paro el 24 de abril: Vuelos, barcos y más a ciegas
Trabajadores del Servicio Meteorológico Nacional anunciaron un apagón informativo para el 24 de abril. Muchas actividades se verán afectadas.
Con una tensa situación interna, los trabajadores dispusieron la programación de la medida que durará al menos siete horas y va a afectar una multiplicidad de actividades clave. De esa manera, intentarán visibilizar la importancia del organismo a nivel nacional y regional, rechazando los intentos de reducir su tamaño como parte del plan de desregulación encabezado por Federico Sturzenegger.
El SMN depende directamente del presupuesto del Ministerio de Defensa, área que ha sido objeto de ajuste constante por parte de la Casa Rosada en los últimos meses. Dentro del organismo, hay personal civil y militar que desarrolla tareas de predicción climática y prevención, con alto grado de especialidad y muchos años de antigüedad.
Qué actividades afecta el paro en el SMN
La medida de fuerza busca extender los efectos por fuera de la actividad meteorológica y afectar a otras actividades para así visibilizar la importancia del servicio brindado. De las predicciones climáticas dependen economías enteras que llevan un control diario de las condiciones climáticas para su desarrollo.
Entre las más destacadas está la actividad aérea. Los reportes del SMN constituyen una base clave en el desarrollo de los planes de vuelo autorizados por ANAC y monitoreados por las torres de control, por lo que podría haber complicaciones o incluso cancelaciones totales en las operaciones programadas para el día 24 de abril.
Respecto a esto último, ATE anticipó que los despidos en el SMN podrían degradar significativamente la seguridad aerocomercial en Argentina, cuyo sistema depende directamente de la actividad mencionada. Esto, proyectado a lo largo del tiempo, derivaría en una caída de la consideración internacional del país en la comunidad aeronáutica.
Por otro lado, también podrían verse complicados los servicios de navegación fluvial. Esto afectaría a sectores como la pesca, el transporte y la logística que dependen de los reportes en tiempo real para su desarrollo.
Al mismo tiempo, el paro en el SMN complicaría las actividades agropecuarias y de cultivos. En especial aquellos que necesitan protección directa contra temporales y tormentas, como es el caso de los viñedos y otros delicados.
Por último, tampoco habría desarrollo total de actividades de defensa civil y gestión de emergencias.
Qué es el SMN
El SMN es el Servicio Meteorológico Nacional de Argentina. Se trata de un organismo de prevención climática que depende del Ministerio de Defensa de la Nación, encabezado actualmente por Carlos Presti.
Entre sus tareas principales, el SMN emite alertas meteorológicas, elabora pronósticos diarios, proporciona información aeronáutica y realiza investigaciones sobre el desarrollo de distintos fenómenos climáticos.
Actualmente, cuenta con más de 130 estaciones descentralizadas en todo el país. Ellas son operadas en parte por más de 900 empleados entre civiles y militares.
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