Alerta roja (y no por tormentas): Paro del Servicio Meteorológico Nacional

Paro del SMN: Impacto en vuelos, agro, energía y gestión de emergencias

El impacto del paro del SMN no es menor, ya que supone la interrupción en la emisión de pronósticos oficiales y, especialmente, en el suministro de información meteorológica certificada para la aviación. En ese escenario crece la preocupación por posibles cancelaciones o demoras en vuelos si no se garantiza el flujo de datos indispensables para la operación aérea.

Desde el sector también remarcan que el deterioro del organismo tiene consecuencias directas en actividades clave como el agro, la energía y la gestión de emergencias. La falta de información precisa y oportuna podría traducirse en decisiones productivas más riesgosas o en respuestas tardías frente a fenómenos climáticos extremos.

En ese marco, trabajadores y referentes del área insisten en que la meteorología no es un gasto sino una herramienta estratégica vinculada a la soberanía y la seguridad. “Si avanzan los despidos, los profesionales no van a poder producir información. Y el resultado va a ser un apagón meteorológico”, advirtieron desde el sector, al tiempo que reclamaron la continuidad de todos los puestos de trabajo.

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