Alerta roja en el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), y no es por tormentas. Los empleados iniciaron un paro de actividades este martes (07/04) en rechazo a los despidos que llevaría a cabo del Gobierno, que afectaría a más de 200 trabajadores.
CONTRA DESPIDOS
Alerta roja (y no por tormentas): Paro del Servicio Meteorológico Nacional
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) inició este martes (07/04) un paro en rechazo a despidos que podrían afectar a más de 200 empleados.
La medida de fuerza, que comenzó en la sede central de la calle Dorrego y se extiende a nivel nacional, es la respuesta gremial ante el plan de ajuste que busca reducir drásticamente la estructura del organismo.
El eje del conflicto está puesto en la posible desvinculación de más de 200 trabajadores, cifra que incluso algunas fuentes elevan a 240. De concretarse, implicaría una reducción superior al 25%, y en algunos cálculos cercana al 30%, de la planta total, lo que profundizaría un proceso de achicamiento que ya se viene dando desde 2023, con la pérdida de cerca de 200 empleados entre jubilaciones, renuncias y cesantías.
A su vez, el recorte no solo afecta al personal sino también a la infraestructura. Según advierten trabajadores y especialistas, el plan incluye la reducción de la red de observación meteorológica, que podría pasar de unas 125 estaciones a cerca de 80. Esto implicaría una menor cobertura territorial y menos capacidad para recolectar datos en tiempo real, base fundamental para los pronósticos y los sistemas de alerta temprana.
Cabe recordar que en febrero pasado, el Gobierno repuso como director del SMN a Antonio José Mauad, quien había renunciado en agosto de 2025, lo que generó un fuerte rechazo de los meteorólogos, dado que aseguran que el excombatiente de Malvinas no cumple con los requisitos técnicos exigidos por el Decreto 1432/2007, que estipula que la dirección debe estar a cargo de un civil con título universitario vinculado a las ciencias de la atmósfera.
Paro del SMN: Impacto en vuelos, agro, energía y gestión de emergencias
El impacto del paro del SMN no es menor, ya que supone la interrupción en la emisión de pronósticos oficiales y, especialmente, en el suministro de información meteorológica certificada para la aviación. En ese escenario crece la preocupación por posibles cancelaciones o demoras en vuelos si no se garantiza el flujo de datos indispensables para la operación aérea.
Desde el sector también remarcan que el deterioro del organismo tiene consecuencias directas en actividades clave como el agro, la energía y la gestión de emergencias. La falta de información precisa y oportuna podría traducirse en decisiones productivas más riesgosas o en respuestas tardías frente a fenómenos climáticos extremos.
En ese marco, trabajadores y referentes del área insisten en que la meteorología no es un gasto sino una herramienta estratégica vinculada a la soberanía y la seguridad. “Si avanzan los despidos, los profesionales no van a poder producir información. Y el resultado va a ser un apagón meteorológico”, advirtieron desde el sector, al tiempo que reclamaron la continuidad de todos los puestos de trabajo.
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