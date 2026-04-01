El otoño 2026 no dará respiro. El nuevo informe trimestral del Servicio Meteorológico Nacional(SMN) confirma lo que ya se siente en la calle: temperaturas por encima de lo normal en todo el país, con un combo adicional que incomoda aún más mucha humedad.
INFORME DEL SMN
Clima 2026: Llega un otoño más caliente y para peor ¡con más humedad!
Este otoño sufriremos temperaturas más altas que, con humedad, traerán días insoportables, tal el último informe del Servicio Meteorológico Nacional (SMN)
Calor fuera de estación (y no aislado)
La ola de calor que impactará en el centro y norte argentinos no sería una anomalía pasajera, sino un anticipo del trimestre abril-junio.
El SMN proyecta un escenario generalizado de registros térmicos superiores a los habituales, con probabilidades que en varias regiones alcanzan el 45%.
El dato no es menor: prácticamente todo el mapa aparece “teñido de rojo”, señal de un patrón persistente de calor.
AMBA: Térmicas de verano en pleno otoño
En el Área Metropolitana, la semana dejó postales más propias de enero que de abril:
Temperaturas máximas por encima de 30°C
Sensaciones térmicas superiores a 37°C
Alta humedad sostenida por un bloqueo atmosférico
El corto plazo no mejora demasiado: Se esperan varios días más con máximas cercanas a los 30°C, con un descenso leve recién hacia el fin de semana.
Dato incómodo: Más humedad
El punto más llamativo del informe es que se prevé más lluvia de lo normal en buena parte del país, eso no impactará en alivio térmico significativo. Mayor precipitación moderaría el calor, pero este otoño no se cumpliría.
Probabilidad de lluvias superiores a lo normal: 40%–50%
Zonas afectadas: región central y norte (incluyendo Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos y NOA)
Resultado: ambiente más pesado, no más fresco
Calor sostenido, con matices
El SMN aclara que no todo el trimestre tendrá extremos como los actuales. Sin embargo, el promedio se mantendrá por encima de lo normal.
En el corto plazo:
Las marcas elevadas seguirían al menos hasta el 6 de abril
A partir del 7 podría haber un alivio relativo.
Qué mirar
El escenario plantea tres variables clave a seguir:
Persistencia del calor en pleno otoño
Humedad elevada que potencia la sensación térmica
Lluvias más frecuentes, pero sin efecto refrescante claro
Finalmente, convengamos que el otoño 2026 no será una transición suave hacia el frío, sino una extensión incómoda del verano, con un condimento extra que complica más la humedad.